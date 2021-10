劉穎鏇愈來愈有自信。(IG@itstiffanylau)

劉穎鏇(Tiffany)除了早前在《把關者們》中有出色演出外,日前在TVB節目巡禮中,以一件貼身露腰裙狀態大勇成功搶鏡,靚樣加驕人身材獲一致好評。事隔幾日,Tiffany再於IG上載多張當日行紅地氈的靚圖,對來年充滿信心的劉穎鏇更表示:「there’s a lot to look forward to in 2022!」粉絲可以重溫當日盛況外,亦發現Tiffany的小蠻腰更加搶眼,除吸引不少人留言稱「FIT 爆」外,亦有人大讚她是「完美演繹」!看來Tiffany2022真的可以發光發熱呀!

Tiffany的蠻腰幼到不合比例。(IG@itstiffanylau)

