分析J2新一輪綜藝節目　竟然用呢個節目同《全民造星IV》撞時間？

J2台即將在11月推出一系列的自製綜藝節目，這些節目都已經在《節目巡禮2022》出現過，不過未有太多介紹，以下不如跟大家講講究竟這些節目的內容大約是甚麼吧！

《邊度都有陰謀》（預告截圖）

《邊度都有陰謀》（4/11首播） 推薦度 ４／５

由陸永、鄭子誠和陰謀論專家Adam主持，陰謀論是鬼怪靈異以外最多人感興趣的題材，陰謀論專家Adam主持相關類型節目超過十年，在其自家平台擁有眾多支持者，今次他將會聯同陸永和鄭子誠，主力討論有關電影、電視、音樂的陰謀論。相傳史提芬史匹堡的《第三類接觸》在美國白宮舉行首映，原因是要審批戲中情節有否洩露國家機密，到底這個傳言孰真孰假？為甚麼《阿森一族》經常能準確預言如911恐襲、特朗普當選、COVID-19等事件？David Bowie的《Space Oddity》又是否具有特別意義的隱藏信息？這個節目將會帶大家一起討論討論，聽落有點似ViuTV《晚吹—就係唔科學》，不過有鄭子誠仲有笑匠陸永，絕對值得睇。

《搵鬼去電視城》（預告截圖）

《搵鬼去電視城》（1/11首播） 推薦度 ４／５

經常聽聞明星撞鬼，普遍的說法是鬼充滿好奇心，人人注目的明星對靈界的朋友而言別具吸引力。電視城眾星雲集順理成章成為最多鬼故事流傳的地方，例如：藝員休息室經常，傳來怪聲，甚至有人親眼目睹靈體出沒、某明星的靈界支持者長期坐在一廠觀眾席的角落座位、三廠服装間無故出現繡花鞋、古裝街發生諸多靈異故事........主持將會親身前往各地點，敘述各個奇怪詭異的靈異故事，並由具有陰陽眼的師傅即時探測到底該處是否有靈體逗留。 另外，節目會以VR技術拍攝，觀眾透過VR眼鏡便能安坐，家中親歷其境，親自「搵鬼」。用到VR技術咁勁，真係要試試個效果喎！

《真·女神轉身》（資料圖片）

《真·女神轉身》（2/11首播）推薦度 ３／５

每位「女神」也散發着獨特的氣質與魅力，容易令支持者產生遐想。不過，女神們的真實生活和性格又是怎樣？余德丞、林俊其每集重點專訪一位人氣網絡女神，她們不單止擁有仙氣外表，可能會有更多讓人意想不到的性情與才藝。兩位主持一於投「女神」所好，走進真．女神生活，為眾多粉絲揭開看似遙不可及的女神最貼地一面。感覺似是幫KOL宣傳的節目，未有太大吸引力。

《不能只有我看到的便利店追女神食譜》（預告截圖）

《不能只有我看到的便利店追女神食譜》（4/11首播）推薦度 ２／５

香港人放工時間愈來愈晚，買餸困難加上年輕一代大多獨居或與情侶同居，自己下廚比較難預份量。節目由著名總廚保哥主持，他將會到便利店搜購食材，教授透過簡單步驟令即食、零食變成佳餚的妙法。食譜包括：將蘿蔔切絲，加上便利店的咖哩魚蛋，輕輕一煮已經非常入味，成為地道街頭小食；即食麵加少許油煮成撈麵，味粉則開水蒸蛋，加上麻油，一個即食麵變成兩食。又係保哥，又係煮食，不過觀眾對象變成後生仔，但吸引程度都係一般。

《野外步出2》（梁碧玲攝）

《野外步出2》（1/11首播）推薦度 ４／５

《野外步出》來到第二輯，「奶仔」方紹聰會再相約「女神」出發，承接上輯挑戰多項刺激好玩的戶外活動，這次繼續貼地玩轉香港的水、陸好去處！玩得盡興之餘，女神們亦公開內心世界與愛情觀，江嘉敏、黃美琪、李君妍、蔡嘉欣、傅嘉莉、謝芷倫、鄧伊婷等一眾女嘉賓悠然地欣賞靚景，向奶仔盡訴心中情，還會合作送上輕鬆搞笑的「小劇場」。看着奶仔與女神們的每個玩樂體驗，探索本港少為人知的舒展身心好地方，留港同樣可有外遊感覺！

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大家都知道，ViuTV重頭節目《全民造星IV》又是11月1日晚上九時半首播，正當大家以為J2會同時段以新綜藝迎戰，但原來不是，J2依然是播內地劇《驪歌行》，而綜藝節目則於晚上十時半才開始，估唔到呢？同場加映：節目巡禮2022｜大合照排位露玄機 周嘉洛陳自瑤上位洪永城稍退後