10位女星入行後愈變愈靚　樣貌今非昔比「進化」驚人

撰文：黃欣華
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不少藝人在成名後，隨年齡增長變得越來越漂亮，五官亦越來越精緻，與初出道時的容貌相距甚大，當中岑麗香、張寶兒和楊秀惠的「進化」程度驚人，讓我們看一看這十位女星的巨變吧！

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