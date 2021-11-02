《請回答》李世英爆女演員耍大牌　訪問要記者用手接口香膠

韓星諧星兼女演員李世英（李世映）大方承認整容後人氣上升，她與男友一同經營的YouTube頻道也大受歡迎。近日李世英拍片分享過往曾在電視台做記者，遇到大牌女演員的經歷，甚至被迫用手接住對方吃過的口香膠。



李世英表示21歲時為了訪問一名女演員，用了2個半小時才到達，對方卻遲到。訪問原定是30分鐘亦已提前準備好問題，但即場才說因該女演員身體不適而縮短至10分鐘。加上該女演員的對答極為簡短，無法播出，李世英更事後當場落淚。李世英表示PD有前來向她道歉，解釋該演員本來話比較少，可是被對方目睹道歉場面後，該演員對竟李世英說「有甚麼好哭？」

李世英拍片分享過去遇到大牌女演員的經驗。（YouTube截圖）

李世英分享之後再一次遇到同一位演員，除了無視李世英的打招呼後，她更在訪問時一直吃香口膠。當下其他演員要求該女演員吐出香口膠時，她竟無禮反問「要吐在哪裡呢？」，為了令氣氛不尷尬以及好好表現，當時李世英主動伸出手，請求對方把香口膠吐在自己手中。李世英表示事後該女演員心情似乎變好了，但她卻在訪問的15分鐘內，一直手握對方吃過的香口膠，該演員的大牌程度令網民驚訝，紛紛猜測其身份。

李世英過去曾因外貌而被批評，整容後人氣上升。（tvN）

按圖睇更多李世英整容前照片：

+ 7

同場加映：請回答1988︱32歲李世英Fit爆參加健身大會 整容後自信爆燈

李世英整容後自信爆發，在IG大曬完美內衣照。（IG/@seyoung_1408）

按圖李世英如何自信大曬好身材：