麥明詩轉發《識男仔要學麥明詩》文章激動澄清：可以禮貌啲

前港姐冠軍麥明詩（Louisa）離開TVB後轉行做OL，在跨國顧問公司擔任商業顧問，但依然活躍於社交媒體，她的一舉一動仍受到網民關注。日前，她就極罕轉發一篇以「識男仔要學麥明詩」做標題的文章並激動澄清，並指責作者「寫錯嘢」。

麥明詩（Louisa）難得動怒！（FB截圖）

Louisa與媽媽感情好好。 (FB照片)

麥明詩寫道：「我呀媽退咗休，早幾日去一啲機構分享下送個女出國讀書嘅經驗（盛讚麥媽媽自力更生，賺錢養家），同「升學KOL」陳生同場，佢之後寫咗篇文透過媒體發表，首先多謝佢文章嘅kind words，但係佢唔小心引用咗好多我媽媽冇講過嘅說話，可能佢當時聽得唔清楚啦。

陳生，我記得你有我直接聯絡。俾個建議，下次隨時send個whatsapp俾我，等我/我媽媽幫一幫眼先publish出黎，一方面禮貌啲啦，另一方面可以避免寫錯嘢嘅風險。

順便講埋，自小喜歡扮靚，會考嘅時候就唔會咁款啦。會考後係就係故意揀番男女校，話曬由小一開始已經讀咗11年女校，再讀女校有可能心理會唔太平衡，轉下環境可以學習同唔同人相處姐。不過的確，我阿媽真係好放手俾我去experience同埋試我想試嘅嘢，佢再從後支援，呢樣嘢我自己覺得好正。

Lunch hour 都過咗lu，冇乜嘢我番出去做嘢先。」

點擊下圖看Louisa的靚相︰