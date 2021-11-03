網絡熱度搜查︱《星空下的仁醫》最Hit　《造星IV》首播後急升

要知道一個電視節目的受歡迎程度，除了參考收視外，能否引來網民洗版式討論及搜尋同樣是另一項重要指標。昨日（1日），ViuTV由九時半起一連推出三套全新綜藝包括《全民造星IV》、《神的女主角》以及《香港秘密搜查官》，而同時段無綫（TVB）翡翠台則播出《星空下的仁醫》和新節目《男神廚房》，J2台則播放兩個新綜藝節目《野外步出II》及《搵鬼去電視城》。兩大電視台均為觀眾帶來不同類型的節目，到底邊一個才是現時網絡熱搜的第一位呢？根據數據洞察工具Crowdtangle的分析就可以知道答案！



ViuTV由九時半起一連推出三套全新綜藝包括《全民造星IV》、《神的女主角》以及《香港秘密搜查官》，而同時段無綫（TVB）翡翠台則播出《星空下的仁醫》和新節目《男神廚房》。

《星空下的仁醫》已播出十集佔了先機

今次的網絡熱度統計是根據前日（1日），亦即是TVB、ViuTV兩間電視台推出新節目的第一天，兩台節目在各大Facebook專頁的帖文數量以及網民對帖文的互動包括讚好、留言數量來作指標。根據前日的數據顯示，《星空下的仁醫》暫時以326個帖文及近20萬的互動排名第一，而由教主盧瀚霆（Anson Lo）主持的《神的女主角》則以152個帖文及5萬的互動排名第二，緊隨其後的則是ViuTV重頭節目《全民造星IV》。

《星空下的仁醫》暫時以326個帖文及近20萬的互動排名第一。（網上截圖）

睇埋其他節目的Facebook 互動指數及帖文數量表現：

如果網民對該節目有興趣的話，很有機會到「維基百科」搜尋更多，根據過去一星期的搜尋趨勢，《星空下的仁醫》同樣成為第一位，不過《全民造星IV》昨晚首播後，搜尋熱度大幅上升，更拍得住已經播出兩周、並在TVB黃金時段播放的《換命真相》，反映觀眾對ViuTV的重頭節目有一定的關注度。《神的女主角》搜尋量偏低，有機會大眾會以人物「Anson Lo」來作為搜尋的關鍵字，而TVB的《搵鬼去電視城》就暫時未有數據。