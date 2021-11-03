47歲楊恭如近況曝光劉海短髮減齡20年　曾介入富商婚姻遭當眾掌摑

有「最美亞姐」之稱的1995年亞洲小姐冠軍楊恭如（Kristy），雖然已經淡出香港娛樂圈多年，不過現年47歲的她一直keep得好好，無論樣貌和身材都完全看不出她的真實年紀。Kristy當年選亞姐時，憑住逆天顏值一舉奪得冠軍、以及最上鏡小姐等四個獎項，之後正式展開演藝生涯。自從約滿亞視後，她就轉戰內地拍劇，甚少出現在香港電視螢幕。她對上一部有份演出的作品是2019年內地宮鬥劇《東宮》並在香港播出，也是她自2001年劇集《縱橫天下》後再登香港電視螢幕。

楊恭如（Kristy）當年以大熱姿態贏得亞洲小姐冠軍，被譽為「最美的亞姐」。（微博@楊恭如Kristy）

其實除了看她的演出，Kristy也有於不同社交網跟大家分享她的生活點滴，只是更新比較少。她去年亦有進駐抖音拍片透露近況，月前她就post了一段短片，片中可見她換了一頭短髮加劉海，一改多年來的長髮形象，令人感覺耳目一新，充滿了新鮮感。換了新髮型的她看來更加減齡了，靚樣看似唔識老，狀態絕佳，不少網民都大讚她：「女神依然很美」、「大美女」、「減齡20年」、「短髮令人眼前一亮」。

Kristy去年進駐抖音。(抖音截圖)

Kristy當年選美入行加入亞視後，即備受力捧，在影視方面均有代表作：在亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》系列中飾演王珍珍；首次參演電影《甜蜜蜜》，與黎明合演夫婦，便獲提名角逐香港電影金像獎最佳新演員；又於《古惑仔情意篇洪興十三妹》中演活了清純的鄰家女孩張美潤，她更憑電影入圍金像獎「最佳女配角」；同年在改編自漫畫的電影《風雲》中出演孔慈，更被譽為是「最美的孔慈」，她演過的每個角色都令人印象深刻。

楊恭如在《風雲之雄霸天下》中飾演的孔慈十分經典。（影片截圖）

她年輕時一向追求者眾，情史非常豐富，最轟動一次是跟「上海首富」周正毅的一段緋聞，有指2002年男方曾為楊恭如以12萬月租租下半山豪宅，當時女方只稱二人只是上海同鄉。有一次Kristy與周正毅在銅鑼灣飲下午茶時，遭聞訊而至的周正毅太太毛玉萍當眾掌摑並大罵：「你敢搞我老公！」事後毛玉萍公開表示「我是唯一周太」，而老公周正毅則公開維護Kristy，事件轟動一時。Kristy近年談及此事，才承認當年確有介入周正毅與毛玉萍婚姻，但她稱自己是被男方的巧語所欺騙：「佢當初冇講有老婆，後來我發現係第三者，覺得好受傷。」

楊恭如近年多次被指P圖過度。（微博@楊恭如Kristy）

Kristy雖經歷多段感情，但都沒有開花結果，近年感情空白，經常與母親結伴同行，無論是工作還是閒時都會帶住媽咪在身邊，又會帶她去旅行遊山玩水，非常孝順。

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