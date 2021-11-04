全民造星IV︱冠軍人選已出現　「女版姜濤」Day屈機到可直接出道

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（4/11）播出第四集，繼續是96強一對一淘汰賽。首先出場是37號港泰混血兒Puipui和45號Jade Chan的對決，兩人都表演跳唱，但她們的歌喉都強差人意，其中Puipui更被評判Donald質問：「係咪非唱不可？」而靠兩盞燈勝出的Jade Chan則被分派到跟隨導師許廷鏗學習。

花姐直指Puipui唱歌難聽。 （電視畫面）

Jade Chan能夠進入60強。（電視畫面）

第二個對決是14號的Elka和36號女子組合OSIDORI成員精靈，Elka演唱鄭欣宜作品《@princejoyce》，可惜到「請盡力迴避」一句時嚴重走音，嚇親導師、評判和參賽者，搞到曾大讚她有潛質的許廷鏗也借尿遁不敢面對，而精靈舞蹈表演則表現平平，缺乏記憶點，梁祖堯更說：「如果你問我之前係邊個（表演），我真係唔記得。」而最後Elka獲分派到許廷鏗一組。

Elka一走音，全場嘩然。（電視畫面）

精靈的表演被指沒有記憶點。（電視畫面）

第三個對決是94號Yanis和91號Day，Yanis跳唱演繹《明愛暗戀補習社》的中途，許廷鏗便已經搶閘撳燈宣布要人，而朱栢康亦大讚Yanis的表演有「一種好Sweet嘅感覺」。不過，有「女版姜濤」之稱的Day表現實在太出色，跳唱歌曲《罰你》的她不斷獲其他參賽者盛讚「100分」、「直接出道嘅架勢」，而她最後亦獲得兩盞燈直入60強兼成為許廷鏗的隊員。

Yanis的表演甚有青春氣息。（電視畫面）

點擊下圖觀看Day出場畫面：

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全民造星IV｜許軼Day企C位極搶眼 曾到韓國發展：女團生活幾得意

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最後一個對決是68號阿J和72號Ika，雖然兩人均把親自創作的歌曲帶上舞台，奈何Ika的歌唱實力太過超班，好聽到許廷鏗直接撳燈兼跟住節奏Un，而最後她亦順理成章獲得三盞燈直入60強。