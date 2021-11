96/11) 昨日是胡杏兒42歲正日生日,她的老公李乘德(Philip)就於他的IG post了他們一家五口的全家福賀壽星女生日快樂,Philip留言表示:「Happy birthday to our Queen. Stay healthy and strong, happy and smiling, loving and giving, beautiful and sexy, hardworking and popular」相中的杏兒素顏上陣依然好靚女,笑上流露出幸福滿足的笑容。網民都紛紛為杏兒送上生日祝福,不過就有網民吐槽Philip說:「老婆生日仲叫佢要keep住努力工作,都唔錫老婆嘅。」

Philip與老婆胡杏兒好恩愛。(Philip IG)

