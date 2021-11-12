Edan呂爵安收私訊投訴　望「爵屎」能互相尊重：做有質素的粉絲

MIRROR成員呂爵安（Edan）歌曲《My Apple Pie》MV推出一個月，觀看次數已經超過三百萬，獲得如此好成績，Edan在IG限時動態答謝一眾「爵屎」的支持。不過他卻透露這段期間發生了不愉快的事情，不時收到來自粉絲的私訊投訴，包括對他本人以及其他粉絲，似乎是「爵屎」之間發生內訌。Edan希望粉絲能互相尊重，而他亦會繼續努力工作報答大家。



Edan歌曲《My Apple Pie》MV推出一個月，觀看次數已經超過三百萬，獲得如此好成績，Edan在IG限時動態答謝一眾「爵屎」的支持。（IG/ @edanlui）

Edan先答謝粉絲對《My Apple Pie》的支持，隨後再透露這段期間發生的不愉快事情：「MAP 3m了，謝謝大家，大家的每一份支持，我都深深感受到。這段子周不時收到一些爵屎的dm，有對我的投訴，有對其他爵屎的投訴，可能大家在支持我的途中經歷了一些不愉快的事情吧。但我只想說，對我來說，每一位爵屎都是我的Apple Pie，我亦希望我的粉絲也可以成為各自的Apple Pie，因為大家沿長途陪住我的同時，身邊Always By Your Side的就是其他的爵屎們。」

對於「爵屎」因支持自己而發生磨擦，Edan感無奈亦希望粉絲能互相尊重：「希望所有爵屎都懂得尊重別人、尊重自己，做一個有禮貌、有質素的粉絲。而爵安會繼續努力工作，做更加多好的作品給大家欣賞。爵安還是那個爵安，沒有變過。」

Edan先答謝粉絲對《My Apple Pie》的支持，隨後再透露這段期間發生的不愉快事情。（IG/ @edanlui）

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