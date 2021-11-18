全民造星IV︱Ash鍾卓穎自爆中學曾被欺凌：冇人提唔代表冇發生過

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》81號參賽者Ash（鍾卓穎）不但擁有甜美臉孔，更擁有一把被梁祖堯譽為「天籟之音」的靚聲。節目播出後，Ash隨即成為網民熱烈討論的對象，更有人公開她的過去以及想低調處理的感情事。對於被爆已為人妻及各種的流言蜚語，她昨日（17日）在IG限時動態玩「你問我答」解答外界的疑問，亦寫下自己的感受並透露中學時曾被欺凌的經歷。



《全民造星IV》81號參賽者Ash（鍾卓穎）不但擁有甜美臉孔，更擁有一把被梁祖堯譽為「天籟之音」的靚聲。（IG/ @iamashleyyy___）

Ash坦言心情受影響全因她保護不到家人，而可以在社交平台看到自己過去的就只有親友和同學：「但可悲嘅係分享上去嘅係其中嘅人，可能你好唔鍾意我，我亦唔知要點樣去解釋，我都阻止唔到你繼續，我有一直Mon Post係因為仲想睇到你幾時會停。果然，匿名講嘢係唔需要負責任。」

她指小時候說話直接容易得罪人，但從來沒有欺凌別人，亦自爆曾被欺凌的經歷。（IG/ @iamashleyyy___）

她續指小時候說話直接容易得罪人，但從來沒有欺凌別人，亦自爆曾被欺凌的經歷：「好清楚記得自己中一、二俾人欺凌嘅畫面，去到中五我嘅好朋友又點樣被人欺凌，冇人提起唔代表冇發生過。改花名、畫枱、入班房鬧，櫃桶都係辱罵嘅信，我歷歷在目，至少令之後再進入我生活嘅人，要去分辦到底係唔係真心。」Ash慶幸身邊有好同事、好朋友、家人，粉絲的保護和支持，自己會唱好歌來報答大家。

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