全民造星IV｜梁祖堯收爆粗DM　發IG長文回應：我真係想救呀妹

ViuTV《全民造星IV》日前公布60強名單，雖然余潔滢（潔滢）、葛綽瑤（Yoyo）、羅洛家（Carmina）等人氣參賽者入圍，但仍有不少「漏網之魚」，更有如黃敏蕎（阿妹）、吳欣諺（Yannis）、梁式昕（Catrina）、劉綺婷（Yanny）、劉展翹（Jackie）等人氣參賽者沒有被選入圍，令觀眾深感到不滿！



今日（21/11）評判之一的梁祖堯就在IG回應此事，說：「好多人鬧點解唔救呀妹，Yanis , Jackie 等？想㗎。真係想㗎...」



《全民造星IV》20強誕生。（梁祖堯IG）

梁祖堯在IG上打上長文：「呢一刻心情沉重，因為剛剛20強誕生了。當然真心為能晉級的開心，但更會因為止步的而心痛流淚。已經第5 round 比賽了，原來仲未慣。

其實，花姐一開始邀請我做今季嘅導師嘅時候，我真係冇信心做好嘅，因為始終全民造星係一個跳唱做主導嘅一個比賽，這方面嘅經驗可能幫唔到佢哋咁多，後來個計劃係今年係同呀佛一齊做導師，唔分A B組，一齊教，目標係做一隊女團，咁又覺得我哋會有一個互補嘅作用喎。

咁拍節目嘅嘢好多嘢都瞬間萬變，臨開拍前先知道變返兩組，但係既然應承咗就要盡力做好佢。

點撃睇網民覺得最唔應該被Foul參賽者：

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96強啱啱出完街，好多人鬧點解唔救呀妹，Yanis , Jackie 等？想㗎。真係想㗎，坦白講佢哋都真係喺當晚嘅討論名單裏面。不過果朝喺復活區做選擇嘅時候，我哋一致認為，要做到比賽公平，就要睇當晚嘅實力同表現先可能説服一樣喺復活區內而無被選中的參賽者。當然，觀眾緣都係軟實力嘅一種，但係三個月前，當時所有宣傳都未出街，我哋根本無辦法用呢一樣嘢來做衡量，實在難以去預測觀眾對佢哋嘅期望。最後同觀眾期望有落差，都好心痛，感覺上真係放棄了一些原來非常得觀眾歡心嘅表演者。我必需要講句公道說話，你有權話呀ling 雖然年紀大，有權覺得佢唔係女團人選，但係當晚佢嘅壓台感實在比好多其他參賽者優勝，雖然我哋係認識，但係佢10年以上嘅舞台經驗就係為佢帶來表演氣場嘅原因，我相信呢一點大家都冇辦法否認嘅，而復活區內我認識嘅人亦唔止佢一個。而點解39歲就唔可以追夢？復活方，同樣因為舞台實力。名額有限，我哋都非常之無奈，而呢一種無奈，喺呢三個月內都不停會重複出現，因為始終比賽就係一個比賽，就係每次都要有人被淘汰。

經理人呀wing 話選擇女團想要16-25歲，坦白講第一集開始，我就已經唔同意，因為既然報名時候冇講明年齡限制，咁樣有才華又熱血嘅人嘅人，都應該值得一個機會用表演去為自己創造奇蹟？4000人選96個，真係好唔容易。全民造星係一個追夢嘅舞台，成就過好多唔可能發生嘅事，的確創造過好多奇蹟。

有收到好多dm，爆粗同鼓勵都有，爆粗嘅無乜嘢，發洩吓啫，明嘅，鼓勵嘅都在心中，多謝晒。大家嘅意見我都有睇到，真的，衷心和虛心受教，都多謝大家讓我看見自己作為一個導師嘅不足，完全無嗰種嘩呢個第時紅硬嘅遠見。不過呢個亦都係我好難得嘅成長機會，我會努力學習和改進。

其中黃敏蕎（阿妹）的支持者最多，不少人嬲爆高呼：「還我阿妹！」（IG/ @hsiaksueudidi）

比賽算唔算公平？講真，係無可能公平的。因為，表演不是賽跑，跑得快就贏。表演不是球賽，出界就輸。表演，從來沒有輸贏，只有喜歡不喜歡。表演，從來難以用一個客觀標準去評定。就同點解有人鍾意食芫荽一樣，鍾意就鍾意，唔鍾意就唔鍾意。再加上呢個比賽有個先天缺陷，就係喺1廠（即係表演場地），同2廠（即係參加者等待出場嘅地方，大家都係睇電視）會有一種落差，因為可能喺鏡頭面前睇，啲表現可能好好，但係係真實一廠空間，睇住班表演者喺面前表演，就會另外一樣嘢。好多時都會出現喺電視睇好好，因為有鏡頭close up , 或者鏡頭會影唔到全部人，但其實喺現場睇評判就會可以選擇睇嘅嘢佢哋想嘅嘢。鏡頭影唔到比較鬆散嘅地方都會現形，又或者近鏡睇能量好夠，但係現場睇其實能量唔足以傳達到評判面前等等，所以有時我哋喺房睇電視都會唔明點解出面睇會咁評。

今晚，比賽已經誕生了20強。晉級的，都是精英中的精英。落敗了的76位，也不要氣餒，只要唔放棄，一定有更加大嘅舞台喺前邊等緊你！

不過，大家看得咁肉緊，證明這是一個十分成功嘅節目，全民造星係一個不可多得嘅平台，希望大家繼續支持這一班努力追夢嘅女仔！追夢的旅途註定不容易行，付出和收穫也永遠不會成為正比，但見到你哋堅毅向前，真的非常非常尊敬，在你們身上亦學習了很多！繼續用好嘅表演去說服大家！

星期一就係小組對決。有一個係我近年最愛嘅表演，出咗街話俾大家知。」

同場加映

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