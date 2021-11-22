開心速遞丨大小姐「蓮輝戀」修成正果做宋師奶　撞橋陳煒驚喜派對

無綫現時最長壽劇集《愛．回家之開心速遞》有極多CP配對，螢幕情侶形象深入民心到以為戲假情真，最多人喜愛除了呂慧儀、張景淳的「龔水配」，林淑敏、許家傑的「蓮輝戀」同樣大受歡迎，近日蓮輝戀終於修成正果，林淑敏飾演的「龍力蓮」接受許家傑飾演的「宋瑞輝」求婚。

大小姐親自戴上求婚戒婚，願意做「宋師奶」。（節目截圖）

在上周四（18日）播出的第1421集《最美的求婚》中，宋瑞輝希望在龍力蓮生日當日送上鑽戒求婚，不過龍力蓮被爸爸龍敢威（羅樂林飾）指派去工幹，求婚計劃無法順利進行。宋瑞輝決定陷害龍力士（鄭世豪飾），令龍力宜得罪大龍生，取代龍力蓮出埠。雖然龍力蓮覺醒宋瑞輝有做錯，但選擇原諒及親自戴上婚戒，決定做「宋師奶」，令劇情推進一大步。

龍力士遭到陷害，被大龍生指派出埠工幹，令大小姐可以留港過生日。（節目截圖）

許家傑今日（22日）在社交平台為這段感情總結：「由同一間公司嘅上司下屬，到情人耳裡出cd，初戀套餐，大時代既好爸bar，餐飲部，Jacky同遊老既政治婚姻，經過無數咁多既挫折。終於都算有情人終成眷屬！ 多謝劇組寫出一幕又一幕既精彩場面，多謝觀眾幾年來的不離不棄，我們終於收成正果。」

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