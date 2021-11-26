星宅大曝光︱蝦頭曬700呎清水灣村屋　玩斷捨離簡約風勁骨子

郭偉亮（Eric）、黃芳雯（Paula）、霍嘉恩（Gracey）主持的香港開電視全新節目《星宅大曝光》，將於下周一（29日）逢星期一至五晚上10時30分播出，一連八集的節目請來多位星級嘉賓：蝦頭（楊詩敏）、鍾培生、雷深如（J.Arie）、張惠雅（Regen）等，走訪他們的私密居所，將不為人知的一面盡情曝光。

Eric Kwok和黃芳雯在《星宅大曝光》首集走訪蝦頭位於清水灣的村屋住所。

首集Eric與Paula走訪了蝦頭位於清水灣的村屋住所，期間蝦頭表示對村屋情有獨鍾，原因除了可以養寵物外，亦可以享受大自然氣色，展現了蝦頭鏡頭以外琴棋書畫「平靜」一面，蝦頭說：「我鍾意住村屋，因為鍾意藍天白雲，大自然吸啖空氣都清新好多，我有少少難住番巿區密集式嘅大廈。」蝦頭與媽媽同住700呎村屋，她表示：「同屋企人住，係超級大嘅學習，因為我18歲已經搬出去住，去啲男朋友屋企同居，避開家人，可能以前細個唔識點同家人相處，直至兩年幾前，機緣巧合地想照顧媽媽，初時感覺『呢舖大劑』，不過住落之後一啲事都冇，原來佢都好體恤、好開放咁面對（新相處模式）。」

蝦頭住所以簡約風為主，奉行斷捨離，她謂：「之前我係將所有嘢擺晒出嚟，會將啲公仔、玩具放喺個架度，但個架冇玻璃封住，擺到封晒塵，之前睇咗本書教人斷捨離同收納方法，於是我就跟住做一次。」蝦頭將所有雜物都收納在膠盒，盒裡不乏有記念冊、舊戲飛以及大疊「郭富城閃咭」，期間蝦頭表示現階段可以將其中一箱物品進行斷捨離，Eric聞言笑說：「如果你係男仔，我會Expect呢箱係鹹書！」Eric被問到有否儲鹹書，他說：「冇儲過，全部都係借番嚟！細個時候冇鹹書，全部都係睇我爹哋嗰啲，男仔好少儲呢啲嘢，通常借人。」