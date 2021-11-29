何雁詩爆富爸爸曾讀藝訓班：佢唯一一個有名嘅角色喺《大地恩情》

今年7月何雁詩離開工作12年的TVB往外闖，當年參加第一屆《超級巨聲》，16歲就簽約入行，當時父母極力反對，原來因為何爸爸曾經入行更拍過《大地恩情》﹗

何雁詩近日接受陳志雲訪問。（影片截圖）

何雁詩接受陳志雲網上節目《Stephen．傾》訪問，憶起09年參加《超級巨聲》後入行經過，意外爆出何爸爸原來曾讀藝訓班：「嗰陣16歲簽TVB係Part Time，一開始父母當然係唔同意啦，其實爸爸當年都讀過一年麗的藝員訓練班，我記得佢唯一一個有名嘅角色叫蛇仔強，喺《大地恩情》，佢就覺得好辛苦，因為訓練班出嚟好多嘢要捱，佢成日同我講拍古裝記得拎支牙籤督下頭頂中間如果唔係好辛苦，又話有時等成日都未必有得拍，佢嘅經歷都有啲難受，所以當時好唔想我簽TVB。」

何雁詩的富爸爸原來曾經讀麗的藝訓班。（IG：@fredcheng83）

+ 1

鄭俊弘何雁詩大埔愛巢：

+ 17

當年何雁詩入行，很多機會接踵而來，但她坦言年紀尚輕未有珍惜：「嗰陣拍劇我又唔太識珍惜，第一套係《食為奴》，當時心諗我都唔識你掉我去做都唔知點。（喺TVB最大得著除咗識到老公之外係咩？）鍛鍊到韌力，TVB有好多人係幾艱辛嘅地方，做嘢嘅環境時間同POLITICO嘅問題，好似呢個大粒同嗰個大粒想爭邊個勁啲，旗下藝人又邊個多啲我真係好唔習慣。（山頭對嗎，你講緊珍姐（曾勵珍）呀？）唔止啦﹗個個山頭都係咁，當時我覺得有少少辛苦，覺得唔係好適合我呢個環境，試過kick住咗喺兩個山頭嘅中間，我份人係唔希望得罪任何人，做好自己嘢就得喇！」

👇👇👇點擊下圖睇高清星級兄弟姊妹團👇👇👇