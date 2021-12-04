「處女黨」10周年　李亞男嫁得最好、苟芸慧屢傳婚變

李亞男今日在IG上載與苟芸慧、岑麗香、王君馨合照，其實當年連埋鍾嘉在內，5人由於宗教關係而組成團契「Amazing Esthers」，後來被稱為「處女黨」，不過隨著黨員先後結婚生仔，故有人曾提議改名為「索爆人妻團」。

李亞男同王祖藍當初由不被看好，到如今有兩位千金、又有豪宅揸手，間中同老公出演綜藝節目，絕對係「處女黨」嫁得最好一位。(IG圖片）

李亞男是「處女黨」最先嫁出的一個，與老公王祖藍雖然有著最萌身高差，但無損二人恩愛程度。二人在2006年秘密撻着，可是當時祖藍寂寂無名，加上身高，令他唔敢高攀又高又靚的華姐李亞男。直到2014年，王祖藍在台慶期間送花及巨鑽向李亞男求婚，成功逆襲。婚後，王祖藍斥資1.6億買入逸瓏灣三個豪宅單位，並分別寫上老婆李亞男和細妹個名。而在未返TVB任高層之前，王祖藍長時間留在內地工作，李亞男亦帶埋囡囡陪伴在側。

鍾嘉欣婚後除了有工作才返港，其餘時間都留在加拿大。(IG圖片）

鍾嘉欣2015年12月秘嫁年長她13年的圈外男友Jeremy Leung，再於2016年2月在溫哥華補擺婚宴，一班「處女黨」王君馨、李亞男、岑麗香和苟芸慧齊集，組成至靚姊妹團。婚後鍾嘉欣在刻意減產，並在2016年誕下寶貝女Kelly，2018年鍾嘉欣宣布再度懷孕，與此同時，正式完結TVB的合約。直到去年，鍾嘉欣以《星空下的仁醫》回歸幕前，但完成拍攝後，她亦隨即返回溫哥華照顧家庭。

王君馨同老公結婚4年，經常被追問何時生BB，但似乎仍未有生B大計。（IG圖片）

王君馨與細自己10天的圈外男友Daniel於2017年結束11年愛情長跑，正式升格為人妻，二人更遠赴歐洲拍攝唯美婚紗照。之不過，二人交往期間，由於男方在美國任職Banker，所以二人一直保持Long D關係。婚後，Daniel為了老婆而來港工作。去年王君馨在個人YT頻道自爆由於長時間遠距離戀愛，曾經在拍劇期間愛上對手。

香香婚後三年抱兩，現為王祖藍公司旗下藝人。(IG圖片）

岑麗香與Joshua Ngo（強強）於2016年12月在加拿大結婚，二人很久以前工作認識，拍拖年半，決定廝守終生。同樣地，強強為了老婆將工作重心轉移到香港，更由頭學起中文，適應新環境，十分偉大。2019年，岑麗香宣布懷孕，3月誕下長子Jacob。香香產後小休復出，去年接拍劇集《寶寶大過天》，今年三月，香香宣佈已懷第二胎，次子名為「JuJu」。

苟芸慧同陸漢洋拍拖時不時放閃，婚後反而愈來愈低調，對上一次分享合照已經係去年10月。（IG圖片）

苟芸慧為「處女黨」最後出嫁的成員，她在2016年認與大自己10年的賽車手兼富商陸漢洋拍拖，並在2018年結婚，婚後苟姑娘大量減少幕前工作，只偶爾出席品牌活動。去年驚傳二人婚變，更有報道指苟姑娘已經搬離貝沙灣愛巢與丈夫分居，有傳是因為二人在生育計劃上無法達成共識。