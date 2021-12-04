姜濤形容花姐似阿媽　大談擇偶條件：一年前你問我會話長頭髮

MIRROR成員先後接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，今次的受訪主角是人氣王姜濤。面對排山倒海的工作，姜濤坦言起初非常不適應，情緒更一度出現問題，幸好得到公司體諒及心態上的調整，令他可以寓工作於娛樂。一直希望可以盡早退休的姜濤笑言渴望29歲達成目標，到時更要移民外國。至於擇偶條件，姜濤就一臉認真回答：「一年前你問我呢個問題，我會話一定要長頭髮、肥肥哋。而家嘅我嚟講，冇乜要定個乜嘢標準。」



面對排山倒海的工作，姜濤坦言起初非常不適應，情緒更一度出現問題，幸好得到公司體諒及心態上的調整，令他可以寓工作於娛樂。（IG/ @keung_show）

姜濤提到早前因排山倒海的工作令情緒出現問題，後來學懂調整心態將工作當成生活一部份：「前一排都唔係好適應咁多工作，所以情緒都有少少問題。公司好照顧藝人，所以畀咗啲時間我哋去有自己生活。轉個心態，將工作當成娛樂同生活，諗點捱就真係好難捱，要識得同工作人員溝通，每人識到好多人都幾好玩。」

他形容花姐是他在娛樂圈中的「阿媽」，亦是他百份之百信任的人：「有時好溫柔、有時好惡，做咩都係為咗我哋好，係一個百份之百信任嘅人。佢有時會有情緒、鬧人，你當下可能好驚，但冷靜落嚟諗返，一定係為咗你好先會咁做。佢真係一個好複雜嘅人，亦係一個好簡單嘅人。」

他形容花姐是他在娛樂圈中的「阿媽」，亦是他百份之百信任的人。（影片截圖）

談到擇偶條件，姜濤一臉認真成熟回答：「一年前你問我呢個問題，我會話一定要長頭髮、肥肥哋，或者點樣。而家嘅我嚟講，冇乜要定個乜嘢標準。鍾意嘅人，唔係話佢要咩標準。如果你鍾意一個自己標準嗰個人，你要問下自己係咪真係鍾意。如果你係因為呢啲setting去鍾意一個人，我唔覺得呢個係愛情。我唔會俾自己有任何嘅嘢去框住。」

去到訪問尾聲，主持邀請姜濤有機會要來紐約打邊爐，他笑言渴望29歲退休並移民外國：「我最近先同我阿媽講，我firm咗我29歲要退休呢件事。我係有諗過移民外國，一定要嚟一次紐約。」主持興奮叫他快點來，很多粉絲等他，姜濤微笑回應：「到時大家可能認唔出係我呢。」

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