導演請指教｜蔡康永執導喜劇強制停播　被狠批「浪費大家的時間」

蔡康永近來參加大陸一個導演競技真人騷節目「導演請指教」，在最新一集中他導演的作品遭到評審狠批「浪費大家的時間」，最後慘遭淘汰。



蔡康永執導的作品「甜點店之戀」是一部輕喜劇，找來王晶當監製，以及苑瓊丹等人來演出，不過當作品在節目中播放時，顯然沒引起太多觀眾的笑聲，最後影片到了播放工作人員字幕時，就被亮了紅燈，因為票數沒有達到規定的120票，被強制停播，現場影評人李誠儒毫不留情批評作品是「三浪」：「浪費了自己的初衷、浪費了幾個好演員、浪費了大家的時間」，最後票數低於另一位導演錢寧黃，慘遭淘汰。

蔡康永被影評人狠評，他一句EQ超高說話化解，馬上看當時狀況（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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對於被淘汰，蔡康永說感言時展現高EQ，「我覺得在人生某些時刻的幸福是你很喜歡做的事情，然後你可以做得很好，你會覺得很幸福，然後另一種幸福是，你很想做的事情，可是你還沒有把它做好，這個也很幸福，因為你可以繼續做，然後追求把它給做好， 這是我來參加這個節目的原因，如果我只是想要接受做得好，然後不想接受挫折的話，我是不會來參加這個節目的」。

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