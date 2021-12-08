鄭融首爆與8年外籍男友分手原因　談男人尺寸：最細竟然係外國人

由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》最新一集請來鄭融一同探討香港與外國男士大不同，鄭融曾與外籍男友Martin拍拖八年，一度視對方為結婚對象，可惜最後分手收場。對此，鄭融更在節目中斬釘截鐵講道：「如果而家有外國人追我嘅話，我有百分之九十九的機會應該會拒絕。」

鄭融坦言唔再跟外國人拍拖。（IG/@yeunghatou）

現年37歲的鄭融入行18年，一直甚少緋聞，就算與劉浩龍的緋聞傳了多年，鄭融一直矢口否認戀情。直到被影到與前外籍男友Martin於會所游水，才首次公開戀情。雖然走過七年之癢，但二人最終分手收場。節目中，鄭融首度透露與前外籍男友Martin的分手原因：「因為文化真係好唔一樣。（點解可以喺8年裡面點樣去溝通？）所以去到最後大家嘅溝通已經係放棄。（好可惜喎）其實我又冇乜覺得好可惜，要試過經歷過先知有咩係可行，有啲係咩可能唔適合自己，我覺得可以用返自己嘅語言去溝通或者生活上嘅文化，同返香港人會比較適合自己。」

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講到性方面的話題，鄭融就爆出身邊有朋友稱：「佢話見過最細竟然係外國人。（外國人嘅Size又唔一定大。）但中大嗰個比率應該高啲，命中率會大啲。我都見過，如果我話冇見過，我諗螢光幕前嘅觀眾真係掟雞蛋，8年點會冇見過。（唔係呀，我意思係冇見過小鳥呀。）哈哈哈哈。」