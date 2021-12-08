凶宅清潔師｜洪永城C君監製暗黑靈異劇　鄭俊弘傅嘉莉演技大爆發

由洪永城、C君與盧思麟首度聯合監製的myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》，從籌備至完成攝製經歷近三年，終於在今日（8/12）於myTV Gold正式上架。今次C君更首度與盧思麟合作擔任編審，與製作團隊花盡心思，編寫恐怖與懸疑兼備的新派鬼劇。劇中除有令人心寒的陰冷氣氛，更重塑鬼魂形態，打破傳統驚嚇式鬼劇格局，加上藏著放下執著的哲理與反思人性的機智對白，屬開拓新派暗黑靈異風格之作。

今次C君更首度與盧思麟合作擔任編審，與製作團隊花盡心思，編寫恐怖與懸疑兼備的新派鬼劇。

劇中除了有監製洪永城兼任主角外，更集合不同世代的演員演出，包括鄭俊弘（Fred）、傅嘉莉（Kelly）、李成昌、歐陽偉豪（Ben Sir）、方紹聰、阮政峰、張達倫等，各人在劇中均有突破過往的演出，當中尤以鄭俊弘飾演「洪仔」最為突出。在第二集首度出場的鄭俊弘，換上厚重且長至蓋眼的髮型，穿上殘舊大廈看更裝束，加上雙眼浮腫無神缺乏自信，驟眼看完全想像不到這是平日慣演官仔骨骨、活潑開朗角色的Fred。而他亦坦言從未接觸過如此沉重的角色，收到劇本時也深感壓力，幸得好友賴慰玲及編劇團隊幫助探索這個人生充滿恐懼的角色，加上入木三分的造型設計，令他在開鏡後便隨即投入角色，拍攝期間也自覺變得如「洪仔」般陰沉。

至於傅嘉莉今次也放下女神形象，挑戰爽朗帶點巴辣的無人氣KOL，為搏點撃率而以踢爆靈探假象作噱頭，但人氣未有因此急升，卻得到意外收穫。而因為拍攝需要，Kelly更獨自走入廢置小學進行靈探，她自言真實的自己其實是個膽小怕鬼之人，所以拍攝有關場口時也會準備足夠「保護物」，隨身帶備不同護身符，令自己可以安心拍攝。