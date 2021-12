BLACKPINK粉絲必買！推出CASETiFY手機配件　連Switch保護套都有

【BLACKPINK/CASETiFY】原本就是CASETiFY手機殼愛用者的南韓女團BLACKPINK,這次終於要推出屬於自己的聯名客製化手機殼與電子生活配件了。以BLACKPINK歌曲、LOGO等經典元素為靈感設計,結合CASETiFY最具代表的防摔系列手機殼、AirPods 保護殼、手機指環支架、手機隨身小包,以及Nintendo Switch保護套等,邀請BLINK們一起進入BLACKPINK的世界。



CASETiFY首次與人氣女團BLACKPINK聯名推出一系列個性的電子配件,以《Boombayah》、《Kill This Love》、《How You Like That》等人氣歌曲和歌詞為設計亮點,推出支援iPhone以及部分三星手機型號的印花防摔系列手機殼。

【圖輯】點圖放大瀏覽BLACKPINKxCASETiFY電子產品配件👇👇👇

+ 2

其中最特別的是以BLACKPINK首場世界巡迴演唱會「In Your Area」全區通行證為設計的客製化手機殼,BLINK還可客製添加專屬姓名,彷彿親臨演唱會現場!另外還可以自由選擇印有 BLACKPINK團員JISOO、JENNIE、ROSÉ 或LISA親筆簽名的演唱會票根設計手機殼,來支持自己喜歡的團員。

BLACKPINK與CASETiFY聯名系列除了時尚設計的手機殼,亦包含一系列繽紛搶眼的AirPods與AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、MagSafe卡套、磁吸式無線充電盤、二合一平貼式手機指環支架、AirTag掛環、iPad保護殼、手機隨身小包,以及Nintendo Switch保護套等。

