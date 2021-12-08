陶大宇曾提攜黎耀祥FRIEND足21年　大方將工作分給對方助供樓

現年58歲的陶大宇最近憑登台內地登台獻唱《倒轉地球》而爆紅，他獨特的唱腔及「水撥式」台風力壓劉德華，一度令觀眾以為他才是歌曲的原唱者。隨着陶大宇的翻紅，他與視帝黎耀祥的一段兄弟情亦再被提起，對於當年陶大宇當年對自己的提攜，黎耀祥至今仍未忘記。



二人識於微時。（VCG）

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陶大宇曾經在節目《最佳拍檔》中爆料指黎耀祥曾有一段時間離開TVB往外闖，有一日經過廣播道發現TVB已遷入新界清水灣，原址已變成豪宅，心血來潮的黎耀祥憶起自己對TVB的愛就衝動買下該千五呎豪宅，陶大宇稱：「大件事喇，佢買咗之後發現原來佢自己係唔夠錢，我問佢點，佢話有咩點呀，等出糧囉。」

二人曾合作過不少劇集。（海報）

黎耀祥接着講道：「佢真係當我細佬，大宇哥真係有情有義，我仲記得我買咗樓啦，唔夠錢，又唔係唔夠錢嘅，掹掹緊，好鬼慘呀嗰陣，好坎坷又要供樓，大宇哥就真係好好，佢上去登台，佢話『祥仔，嚟，上嚟幫我做一Part，我分一嚿畀你。（佢自己嗰嚿分畀你？）佢自己嗰嚿分啲畀我。（等你可以快啲供完？）又唔係，多少少喇，起碼多少少。（嗰分心意）係呀，我到而家都記得。』

陶大宇爆料黎耀祥衝動下買豪宅！（影片截圖）

陶大宇曾在視帝黎耀祥低潮期助他一把。（影片截圖）

黎耀祥相當感恩！（影片截圖）

陶大宇又曾在由汪曼玲主持的《星級會客室》中又講道一直視好友黎耀祥為學習對象：「我同佢一直捱過、相處過。（聽聞你對佢好好喎）當時拍一部民初劇（影城大亨），拍戲時要翹腳，我見佢着咗對有牌子嘅襪，我話咁樣唔得喎，嗰時我自己都要買，又諗起佢就買埋畀佢囉，送佢半打，喺呢個情況下建立個感情。」從此，黎耀祥 得「宇」恩果 千年記。

陶大宇連月來一直在內地工作，他直言希望明年返香港與媽媽團聚。（微博@陶大宇）