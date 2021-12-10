馬浚偉呻拍《帝女花》超辛苦：當時我黑到一嚿碳咁曬到甩晒皮

馬浚偉入行28年，近年踩入幕後做老闆，今年更接連上任TVB藝術訓練中心校長及香港電台創作總監。提起歷年拍攝最難忘的一套劇，他不假思索指是2002年拍攝的《帝女花》：「由細到大《帝女花》都係溫溫馨馨，點解我做嗰套成日要去打仗？估唔到有套《戰狼帝女花》。」

馬浚偉現在身兼多職。（IG@ma_chun_wai）

日前馬浚偉在自己主持的港台節目《同理‧繼續傾》中，被問到回想「拍到嘔的一套劇」，他不假思索指是2002年拍攝的《帝女花》：「由細到大《帝女花》都係溫溫馨馨，點解我做嗰套成日要去打仗？而家睇番我嘅膚色黑過古天樂，以前亞視有齣《武俠帝女花》，估唔到仲有套《戰狼帝女花》，係戰狼版周世顯！當時我黑到一嚿碳咁曬到甩晒皮，由朝到黑都喺太陽谷拍嘢，拍咗廿日。」

2002年拍攝的《帝女花》，馬浚偉與佘詩曼分別飾演長平公主及駙馬爺周世顯。（網上圖片）

馬仔笑指唔明駙馬爺周世顯點解要出去打仗，仲識發明大炮，日曬雨淋武打戲不絕，手更不幸受傷至今仍有後患：「3層樓高威也都無條，仲要爬90度垂直嘅石壆要徒手爬上去，但我著晒成套古裝，身上盔甲好厚好難郁動。叫我攀石都算，上面仲用咗兩架大水車射水落嚟，搞到好似洪水咁，啲石頭就連洪水打落我哋個頭度！劇情話洪水將大炮沖到山澗之中，我呢個周世顯好似變咗《超人特工隊》、《復仇者聯盟》，一個飛身去斜坡執住大炮炮身，其他武師就拉郁大炮，一扯之下自己連人帶車被拖落去，拍出嚟好勁，大師兄話『Handsome Horse好嘢』。因為現場全部人係麻甩佬，辛苦啲都唔好意思嗌一句，咁樣會感覺好樣衰；有個武師突然同我講『你隻手爆缸』，原來手指背被𠝹開，我當刻熱到唔識痛。」

《帝女花》在太陽谷瘋狂拍戰爭場面，馬浚偉笑稱自己黑過古天樂。（網上圖片）

一向好脾氣又捱得的馬仔，不禁指拍到最後一日都好記得最後一日激動得當場扔頭套：「外景煞科，又係喺太陽谷又係打仗，個天已經黑晒，明明日頭戲拍到夠晒，但嗰位導演死都唔肯收工，因爲呢場戲人多、器材多，成本貴，梗係要拍多啲返去，等監製讚。當拍完最後一個鏡頭叫cut，我唔淨止除頭盔，仲一手連古裝頭套都扯埋落嚟！明明黐晒膠水，但濕到一扯就甩，入面全部係汗水！我拎住頭套連頭盔，一嘢就掉落去地下，話我以後都唔嚟太陽谷！」