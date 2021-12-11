張敬軒為愛犬舉行告別儀式　發千字文超催淚︰再返嚟我會再養返你

張敬軒家中愛犬「妹妹」一直受漸凍症所困，於12月1日離世。今日（11/12）軒仔為妹妹舉行了告別儀式，在軒仔上載的照片中看到現場佈置擺放了大量鮮花，而軒仔送給妹妹的花牌上寫著：「我最愛嘅乖囡妹妹：去搵飯糰玩喇！爸爸會一直掛著你！主懷安息！愛你嘅爸爸」

張敬軒為愛犬舉行告別儀式。（IG/@hinscheung）

軒仔非常掛念妹妹，在Instagram上載了催淚千字文：「別後，我一路哭向房中。無論曾面對過怎樣大的困難，我依然沒有辦法按下那個按鈕，唯有請一同成為淚人的陳姑娘代勞。把妹妹從藤籃之中移放至冰冷的火化鐵盤上，再目送她去到爐前，我覺得自己幾乎連站立的力氣也沒有。在爐門關上的一刻，我的力氣就只夠放下揮動的手，扭過頭去。我應該覺得很感恩了，這個妹子一生之中心臟停頓了四次，每次都重新有呼吸和心跳。我覺得她是上帝派來的使者，告訴我要相信有奇蹟，要相信神的奇妙。」

軒仔續指兩隻愛犬妹妹和飯糰都陪伴了自己十多年在香港工作的生活，亦陪著自己走過每一個高低起跌的時刻：「不知道怎樣說得清楚，我覺得他們的相繼離開對於我眼前的生活是最大的諷刺。終於捱到可以慢慢好好生活的時候，他們卻不能再陪伴左右。他們都很懂事，都選擇在我變得更忙之前離開，彷彿要我專心演出，不為我增添憂傷煩亂。」其後軒仔亦不忘感謝一直以來照顧妹妹及為妹妹治病的醫生護士：「妹妹生命力頑強，連塊晶片都頑強過人。為妹妹取回骨灰的時候，Yvonne 告訴我妹妹留了份禮物給我，是她的晶片，這小小的晶片躲過了幾千度的烈火和高溫，成為我和傻妹又一個關於奇蹟的連接 🥺 妹，爸爸掛住你，如果你再返嚟嘅話，諗辦法俾我知道嗰個係你，我會再養返你💋」