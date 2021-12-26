專訪︱ANSONBEAN與麗英拍MV甜到漏　現實完全相反：我唔浪漫

今年的香港樂壇相當熱鬧，尤其以男新人的競爭最為激烈。年僅21歲的陳毅燊（ANSONBEAN）亦是這場競賽的一份子，當問到有信心突圍而出嗎？他瞇起一對腰果眼笑說獎項不重要，最開心是可以與強勁新人們一同出道。ANSONBEAN是名副其實的小跳豆，準備埋位時精力充沛紮紮跳，一坐下做訪問時就認真回答問題，談到未來目標時，他更一臉認真說：「希望音樂上同電影上可以衝出國際，想留到一個經典畀人。」作為新人，ANSONBEAN不單只有遠大目標，亦於短短一年間品嘗到出歌、拍劇以及拍戲的滋味，連他亦自覺非常幸運直言要感激每個給予機會的人。



ANSONBEAN是名副其實的小跳豆，準備埋位時精力充沛紮紮跳。（梁碧玲攝）

與麗英拍MV笑料百出 自認並非浪漫男生

ANSONBEAN最近與「小薯茄」麗英合唱《you made my day》，他解釋二人合作是緣於早前推出的獨唱版：「《you made my day》獨唱版MV係第一人稱，入面有一隻手，啲人問係邊個，咁不如加個女主角答咗條問題。麗英個人好Fun又搞笑，我哋又係腰果眼，夾埋一齊會幾好玩，所以就一齊合唱。」兩位搞笑的年輕人走在一起，自然會產生不少火花，他笑言拍攝MV時發生很多趣事：「佢Keep住幫我改花名，AnsonBurn、AnsonCharm，AnsonFat。有一Part係互相餵牛排，我餵蒜頭畀佢，佢就餵番茄夾牛排畀我，賣相有啲核突。」

MV中充滿大量甜到漏的畫面，煮飯仔、互餵牛扒、食雪糕、跑沙灘追日落，ANSONBEAN出盡冧招為求博得麗英一笑。現實中的ANSONBEAN直言並非是浪漫的人，自認最甜蜜一次是摺了101粒星星給當時的女朋友：「我係不浪漫嘅人，有時會唔小心做咗浪漫嘢。最Sweet係試過一次，當時女朋友生日，我摺咗一堆星星，星星寫晒我鍾意佢嘅每一個原因，摺咗101粒放晒落個樽度，個樽係心形，生日就送畀佢。當時叫佢合埋眼，佢問我點解，我話送啲嘢畀你，搞到佢好驚，開頭嚇親佢，之後見到個樽就覺得老土呀。」

MV中充滿大量甜到漏的畫面，煮飯仔、互餵牛扒、食雪糕、跑沙灘追日落，ANSONBEAN出盡冧招為求博得麗英一笑。（網上圖片）

男新人競爭激烈 ANSONBEAN最開心與強勁新人一同出道

作為樂壇新人，ANSONBEAN先後推出兩首個人作品《CRUSH (oh no!)》及《you made my day》，又有機會與鄭欣宜和麗英合作，他自覺今年非常圓滿：「好開心出到兩首好唔同類型嘅歌，發揮到唱跳一面，又Rap到，好開心同到Joyce同麗英合作，唱歌上有好多唔同機會去玩。除咗唱歌又試到拍戲、拍劇，年頭話好想拍戲、拍劇，去到年尾全部都試過，達成咗個心願。」

今年的樂壇相當熱鬧，男新人的競爭更是非常激烈，問到有沒有信心突圍而出，他笑說獎項不是最重要：「有獎攞開心，冇獎攞都OK，今屆好多新人出嚟，好多好聽嘅歌、好勁嘅歌手，好開心同大家同一時間出道。」眾多男新人中，不少都是來自選秀節目《全民造星》，包括呂爵安（Edan）、張天賦（MC）、曾比特（Mike）等等，ANSONBEAN笑指見得最多的是Mike：「成日見到阿Mike，今個月見咗佢10次，好似多咗個朋友，本身唔同屆唔認識佢，知佢唱歌好勁，而家多咗個朋友。」

今年的樂壇相當熱鬧，男新人的競爭更是非常激烈，問到有沒有信心突圍而出，他笑說獎項不是最重要。（梁碧玲攝）

感激《全民造星》催促成長 拍《i.SWIM》差點出意外

重提參加《全民造星》時的一點一滴，ANSONBEAN感激節目催促自己成長：「令我發掘咗自己，好難得可以咁密切性Keep住表演，不斷催促我哋挑戰自己。不斷去諗表演對我嚟講係啲咩，對自己Style清晰咗同埋更加鍾意表演，愈嚟愈Enjoy喺台上面同觀眾有互動嘅感覺。」

今年他亦有機會首次拍攝電視劇《i.SWIM》，活力十足兼貪玩的ANSONBEAN差點兒發生意外：「我驚整親人，成日跳水一嘢飛落去，好享受喺空中嘅時刻。一有機會就跳水，有次冇望清楚就唔小心撞到Martin（王智騫），我記得佢冇事，我個膊頭感覺上輕輕移咗位，但最後冇事。」跳跳紮冇時停的他坦言小時候是百厭仔一名：「成日扮成龍，細個成日睇佢嘅動作片，好鍾意周圍跑，成日周身傷。屋企人都唔會特別擔心，傷咗再算，佢哋唔會Expect到。」

活力十足兼貪玩的ANSONBEAN自認小時候是百厭仔一名。（梁碧玲攝）

談到今年工作上的總結以及來年目標時，ANSONBEAN收起笑臉認真說自己是非常幸運的新人：「今年可以試到咁多，多謝所有機會。細個好鍾意跳舞，慢慢發現鍾意表演，有時整傷我都當係一個表演。同埋好鍾意探險同試新嘢，每一首歌、角色都係好好嘅探險，活緊唔同嘅人生。」年紀輕輕的他更分享遠大的目標：「音樂上同電影上可以衝出國際，想留到一個經典畀人，一個表演人哋會好深刻、之後會繼續睇。」ANSONBEAN仲玩埋快問快答，想知佢嘅擇偶條件，記得睇片喇！

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