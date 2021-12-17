李靜儀拍廣告騷長腿又跳舞　展現S形身材：條裙好貼身！

李靜儀（Heidi）早前為醫學美容藥廠拍攝代言廣告，期間換上三條靚裙上陣，騷美腿又騷纖腰。原來今次是她首次接拍美容廣告，難怪她笑說：「好開心，咁辛苦保養咗咁耐嘅皮膚終於有人欣賞，所以好感謝客戶。」

今次的廣告拍攝，Heidi除騷靚樣靚身形外，還騷舞技，她表示：「之前安排上跳舞堂，不過現場都因應畫面觀感，舞步上作出咗唔少變動，基本上都係即場學，都有少少難度，好在跳多幾次熟咗就好啲，其實跳舞最緊要係記熟，先可以好有自信咁跳出嚟，好彩可以完成呢個任務，現在鬆一口氣。」

Heidi盡騷靚樣靚身形。

提到今次的造型，Heidi笑言有點性感元素，而每條裙都各有特式，為的是要展現其S形身段，她說：「呢套就好貼身，似新娘著嘅婚紗，又有個非常束腰效果，顯得我更S形，可以騷到雙腳。至於深色嗰套比較飄逸，都係前短後長，跳舞時做一啲飄逸動作，成個畫面都好靚，好似一隻蝴蝶咁樣。」

不過Heidi坦言要靚要付出代價，她表示︰「套衫係好靚，不過要靚係要付出代價，全日我都好肚餓。不過好神奇，拍攝前一晚造型師同我一齊試衫時，呢條裙係著唔落，背面拉鏈同扣係扣唔到。今日拍攝我係要跳舞，當拍攝一段時間，經理人發覺條裙好似有啲鬆位，就幫我扣到，可能跳完舞後出了汗水，同埋消化系統好咗，即時瘦咗。」

Heidi除騷靚樣靚身形外，還騷舞技

此外，Heidi表示為了拍攝這個廣告，事前推掉不少朋友的飯局，又密密做gym保持最佳狀態，她說︰「始終醫美廣告，都想自己皮膚係最好狀態，每晚勤力啲敷面膜，又去密咗做gym，除咗身形好啲，皮膚都可以改善到。而且食清淡啲，都唔敢約朋友食飯，其實呢排本身有好多飯局，因為剛搬咗屋，好多朋友都話新屋入伙去我屋企玩，但暫時我都話唔好住，等到拍完廣告先。」

細心討論完成品。