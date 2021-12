王君馨宣布離巢無綫：無論係唱歌演戲跳舞，我都唔會停落嚟

王君馨 (Grace) 於2007年參選港姐奪得亞軍而入行,加入無綫成為旗下藝人至今14年,今日凌晨3時許,她於IG post了一張她身穿畢業袍站在電視城TVB 55周年裝飾前的照片,突然宣布雜離巢TVB。

Grace留言表示:「感覺上好似係一間學校由BB班讀到高中畢業。由選美開始,到舞動奇蹟;跟住做主持、做司儀,開始我嘅演戲生涯;到星夢嘅唱歌比賽,再參與到好多年嘅台慶表演等等。好感恩呢14年可以試到咁多唔同範疇嘅演藝工作,讓我更加知道我對performing arts 嘅熱誠同喜愛。

大家成日問我:唱歌跳舞演戲你最鍾意邊樣?停一停、諗一諗,點解係都要揀?🤣 無論係唱歌演戲跳舞,我都唔會停落嚟 🥰 因為三樣都俾到我唔同嘅挑戰同埋滿足感!

喺呢度,好想感謝每一位照顧過我嘅好同事,教我中文、教我化妝整頭、教我演戲,或者教我點樣做一個更好更有毅力嘅人,尤其係我幾位經理人:Derek 爸爸、Amy 媽、阿正、Veronica 同埋樂小姐,真的辛苦曬你哋啦! 我衷心多謝你哋每一位!😘😘😘

亦都多謝每一位俾過機會我嘅監製同導演。喺每一個劇集或者節目上面都俾咗好多空間我去學習,同埋嘗試好多唔同嘅角色!

我第一日入行就係21歲嘅生日5月5號。今日最後一日亦都有呢個邁向55週年嘅里程碑俾我。It’s been a great journey here and I wouldn’t have changed it for anything because it made me into the person I am today!

Thank you TVB!

各位同事保重,江湖再見!🥰😘

#GraduationDay🎓」

她的一班圈中好友都有留言表示:「江湖再見」並祝福她有個新開始,為她打氣。

Grace正式宣布離巢無綫。(王君馨IG)

早前有報道指Grace因不滿在新劇《超能使者》的宣傳片及海報慘變「路人」,被上位小花劉穎鏇搶鏡。向公司反映後不獲回應,加上與無綫談續約傾唔掂數,故缺席公司節目巡禮,疑決定離巢向外闖,跟無綫結束14年賓主關係。據悉,Grace認為自己在劇集《超能使者》中應備受重視,曾就海報排位事宜想監製文偉鴻及公司反映,但由於情況未見改善,而令她感被公司冷待。加上見身邊好姐妹鍾嘉欣、岑麗香及苟芸慧等先後離開娘家後發展不錯,「回歸」大台拍劇均成女主角,而決定放手向外闖。另外,有指《超》劇早前再以同一班底開拍《隱形戰隊》,起初亦安排了Grace參演,惟有指她嫌戲份不突出而推劇,最終角色落在劉佩玥手上。