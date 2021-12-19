林盛斌自嘲「X頭」大講有味笑話　陪老婆入產房竟然嬲到震

林盛斌（阿Bob）的Talk Show昨晚（18/12）頭場，一開場他就自嘲「X頭」，講述從前被人稱呼到現在擁抱花名的心路歷程，更指經老婆開導後發覺其實被人叫作「X頭」也不是一件壞事，因為最緊要有人記得，笑指「講起鷹鼻就會諗起劉德華，X頭就會諗佢，其實都係同一個Level」。經此一說，台下觀眾都笑到拍爛手掌。



林盛斌開Talk Show。（葉志明攝）

接着，他又說最近經常做媒人撮合身邊好友：「以前俾人叫X頭就淨係得頭，而家就有埋個身（X公）。」他又套用太太對他說過的一番話，說：「佢哋本身可能都唔鍾意自己，又點樣可以鍾意人？」笑說自己能夠做網民的「出氣袋」也是間接地幫到鬧他的Haters。雖然林盛斌（阿Bob）的言語之間充滿無奈，但令人不得不佩服他的高EQ。

林盛斌的Talk Show以Godfather做主題，主要講這幾年關於他的轉變。（葉志明攝）

Talk Show之中多講及他的家人，在台上他就分享了一次與太太一同入產房的經歷。原來在介於流血、穿羊水到正式生仔之間的過程十分漫長。阿Bob表示自己都會全程陪伴左右，不過有一件事卻會令他嬲到震。等待的過程中，每隔一段時間都會有醫護人員入產房檢查或催生，不過就不是用藥物，而是用手指每隔一段時間刺激產婦的陰部。當時阿Bob忍不住與醫生理論，卻被太太叫他收聲鬧他幼稚。他說：「不如妳調轉個角度諗，我瞓喺度，妳就坐喺度，每30分鐘有個姑娘行入嚟，完全無視妳，然後個樣好招積咁喺度ChokChokChok，之後又走返出去，妳咩感受？」

好多有味笑話。（葉志明攝）