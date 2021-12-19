連詩雅自爆遇過「大食男」　對方性需求大險分手︰要瞓覺唔好搞我

由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請來J.Arie（雷深如）做嘉賓。今集的主題是「大食男」，除了J.Arie的言論大膽無底線令網民關注外，Shiga自擔任節目的主持以來就被指有偶像包袱，說話不夠直率，這次她終於講到自己的一次戀愛經驗，因為對方的性需求太大而差點分手。



Shiga被指做主持有「偶包」。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

絲打圍爐｜J.Arie自爆一晚七次：每分每刻每一個地方都可以！」

Shiga一開頭就被蝦頭封為是「純純的」代表。之後Shiga被問到有沒有遇過「大食男」，她坦承有。後來她在節目中講到︰「我係試過掉返轉，因為對方個需求大過我而去到差啲分手。（J.Arie︰即係佢發脾氣，話你唔夠時間畀佢去進行呢樣嘢？）可以咁講，因為我係嗰啲真係要瞓覺就唔好搞我，瞓覺好重要。」之後更非常純情話「自己係浪漫行先，希望另一半可以陪我去沙灘睇星星，冇性都OK！」 蝦頭與J.Arie非常震驚，不太理解Shiga的想法。

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Shiga出道11年緋聞多多。（IG@shi_ga）

入行11年的Shiga，多年來都有過不少緋聞，例如有周柏豪、關楚耀和陳家樂等。2014年，她戀上百億麻雀館太子爺石恆聰，戀情維持約一年分手。2016年，她與音樂人徐浩相戀，不過這段3年情最後分手收場。

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