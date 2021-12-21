晚吹｜男嘉賓爆與友台女藝人發生關係　女方更指有導演會借醉越軌

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》逢星期二晚上11時30分播放，由郭嘉駿（193）@ERROR、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。節目接聽不同女士的情愛問題，並以4位年輕主持的角度，討論各位對愛情的見解。不論是與男友的相處問題、出軌、性取向、甚至是對心儀對象示愛的故事，節目給予一個渠道讓嘉賓抒發及表達自己的想法。



製作組請來節目第一個男嘉賓Jeffery。

在今晚（21日）播出的一集，製作組請來節目第一個男嘉賓Jeffery與4位主持分享他的追星情人夢。Jeffery透露對象是一名三十多歲的友台女藝人，二人於拍劇時相識，之後一直保持聯絡。女藝人A小姐會和Jeffery分享工作經驗，她曾告訴男方有關友台經紀人和導演的越軌行為，有經紀人或導演會約女藝人討論工作，然後借機與女藝人飲酒或發生關係，讓4位主持十分驚訝。

3位女主持分析A小姐只願與Jeffery有肉體上的歡愉，精神上的交流，卻不肯與Jeffery發展成情侶關係。

後來，二人的關係有進一步的發展。Jeffery於拍劇時生病，A小姐提議帶男方到自己家休息。二人一夜發展超友誼關係，但當男方翌日打電話向女方確認關係時，女方以男方性格不夠成熟而拒絕他。之後Jeffery與A小姐重遇，二人再次發生關係。男方已視對方為結婚對象，可惜女方再次拒絕男方的告白，後來更與男方斷絕聯絡。3位女主持分析A小姐只願與Jeffery有肉體上的歡愉，精神上的交流，卻不肯與Jeffery發展成情侶關係。

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