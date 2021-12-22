王力宏李靚蕾離婚｜By2 Yumi驚傳服過量藥物輕生：醫院洗胃急救

新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi（中）曾與王力宏（右）拍攝親密照片。（fb「爆料公社」圖片）

李靚蕾短短61小時，令王力宏多年苦心經營正面形象一鋪清袋，連帶多位曾與他傳出緋聞的女星都受掀連。當中曾兩度發文回應的BY2 妹妹Yumi孫雨，12月22日驚傳服藥自殺﹗

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新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi（左）曾與王力宏（右）拍攝親密照片。（fb「爆料公社」圖片）

被指是炮友的Yumi傳出輕生。（Yumi微博）

By2妹Yumi（孫雨）近日捲入王力宏小三疑雲，雖然昨晚發生坦承曾與王力宏交往，否認介入婚姻，但仍遭李靚蕾PO出對話紀錄截圖打臉，引發外界罵聲。12月22日有網友貼出照片，驚爆Yumi服食過量藥物輕生送院：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救﹗王力宏你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！如果她真的出甚麼事情，我絕不原諒﹗」照片中藥單註明日期是12月22日，病人姓名亦與Yumi相同，令外界相當震驚。

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