萬千星輝｜陳展鵬失落視帝　入行29年跑龍套捱起做過地盤

無綫盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》於周日（2日）舉行，頒發多個獎項。備受關注的「最佳男主角」由譚俊彥奪得，而賽前大熱陳展鵬就失落視帝一獎，他去年憑《逆天奇案》飾演許浚森「森Sir」的演出而備受讚賞。不過他在2016年其實已憑《城寨英雄》得過「最佳男主角」。



陳展鵬在《逆天奇案》中的演出備受讚賞。（YouTube影片截圖）

陳展鵬有行紅地氈，不過今屆就「食白果」，沒有得獎。（梁碧玲攝）

現年44歲的陳展鵬有一定的演戲資歷，其實他的演藝路也非常曲折。他中五畢業後參加無綫電視旗下電視製作專業訓練中心的無綫電視藝員訓練班第7期藝員進修班，同期同學有吳家樂、劉愷威和張松枝等，畢業後簽約成為無綫藝員，多出演跑龍套角色。1996年，陳展鵬首次拍電影《衝鋒隊：怒火街頭》，在裏面飾演陳小春的弟弟，登過電影大銀幕做男主角，又做過小小角色跑龍套。其後他受到著名音樂人蘇德華賞識，簽過8、90年代最勁的唱片公司寶麗金，但因無法同時兼顧藝員和歌手工作，便與無綫解除合約。他曾經出過4首歌，惟歌手路稍為不順，因寶麗金被美國環球唱片收購，故他還未有出碟，就慘被公司放棄，只有一首單曲曾被收錄於合輯內。1997年的亞洲金融風暴過後，香港經濟低迷，加上盜版倡狂，電影工作銳減，陳展鵬亦因被唱片公司放棄而大受打擊，頹廢地過了2、3年幾乎零收入的生活，要父母接濟。家境一般的他，最後不得不面對殘酷的現實，跟隨做地盤判頭的朋友到地盤工作，學做工程，工時長，日薪只有350元，他更試過連續工作兩星期，半年後因腳部受傷辭職。

陳展鵬曾在2016年得到過「最佳男主角」一獎。（資料圖片）

陳展鵬2000年加入亞視，拍劇亦有做過主要角色，但隨後於2007年重返無綫。他重返無綫的首部作品為《桌球天王》，飾演青年版鄭少秋，對白及出鏡不多。但由《情越雙白線》開始，他就慢慢得到觀眾的留意。《讀心神探》、《真相》、《巨輪》、《張保仔》，以及《城寨英雄》裏的表現，統統都得到觀眾不少好評。去年播出的《逆天奇案》距離上套播放的《天命》有一段時間，原來他已經隔了三年沒有劇出街。

陳展鵬去年亦再戰樂壇。（資料圖片）

入行29年，陳展鵬一直獲不少貴人扶持，但因不懂娛樂圈的遊戲法則，令他多次受挫。他曾接受《香港01》訪問時表示︰「我係唔鍾意講八卦嘢，亦唔鍾意講八卦去傷害其他人，所以一直好檢點，因為當我犧牲咁多去做呢一行，係唔會希望有任何污點出現喺自己身上，何況好多嘢我係冇做過。我曾經都好唔明我嘅衣著打扮，同我做嘅戲有咩關係，明明係兩回事。直到2016年我攞獎，然後有緋聞、有單文柔嘅出現，我好不忿，唔明點解會咁。後來好多前輩都同我講，如果要再上就一定要通，要接受人哋批評，亦要學識表達，唔好令人誤會自己。」

陳展鵬在2018年與單文柔結婚後，2019年宣布愛女「小豬比」已經出世，並取名Quinta，現在的陳展鵬是慈父一名，不時在IG大曬溫馨家庭樂！（IG@rucochan）

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