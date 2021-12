李棟旭和魏嘏雋主演的新劇《Bad and Crazy》近日開播,他日前出演節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時自爆《鬼怪》爆紅後曾陷入低潮期,三個月沒有出家門外,也讓他覺得是一個經常失敗的人。



李棟旭自爆《鬼怪》後曾陷入一段低潮期。(tvN截圖)

李棟旭在節目自言出道23年來一直覺得演戲很難,尤其在拍完《鬼怪》後一度陷入低潮。由於此後到《他人即地獄》前的作品成績也不算出色,因此當時的他覺得自己就像手腳被束縛住一樣,無法再向前走,甚至壓力大到三個月沒有出門。李棟旭表示覺得自己一個經常失敗的人,但慶幸突然醒覺要有所行動才能改變,因此決定接拍《他人即地獄》,決定首次挑戰演反派角色。

《鬼怪》中「陰間使者」一角成為了李棟旭的代表作,但之後似乎難以超越。(劇照)

李棟旭醒覺後決定接下《他人即地獄》。(劇照)

