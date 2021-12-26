藝人身價排行榜周杰倫擁21億只排第二　第一名竟連成龍都輸畀佢

藝人的收入是不少市民都會好奇想知道的事情，而每年中國媒體都會公布「明星收入排行榜」，這個排行榜是統計了中、港、台的藝人收入，暫時是統計了2017-2020的收入，排榜首的是周杰倫，4年期間賺了21億人民幣(下同)。但近日卻有最新的調查，在藝人身價方面，周杰倫卻只排第二，第一名將他遠遠拋離，直指現時擁有500億身家。

即睇2017-2020頭10位最高收入華裔明星名單，有一名港人明星都上榜！

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先說說在國際有影響力的成龍大哥，據統計財富累積超過11億，不過也只是排行第四。第三名則是林志穎，一早已經爆紅擠身一線男藝人的他，拍戲、唱歌這些都並非他最賺錢的行業，而是旗下他開設的多間公司，包括：科技公司、網購事業、賽車諮詢顧問公司等，累積個人財產接近13億。另外亞洲天王周杰倫早前被大陸媒體公布「明星收入排行榜」，列出2017到2020年前40名中港台明星收入排名，其中台灣天王周杰倫4年吸金超過21億人民幣，登上排第二名。

估唔到成龍身價都係排第四。（微博）

第一名香港不少市民都可能會感到陌生，那就是現年68歲內地藝人遲重瑞，對於遲重瑞是榜首不少網友都抱著質疑的態度，看完統計調查後會發現能登上榜首是和老婆有關。遲重瑞有稱號是「唐僧專業用戶」，因為在很多年前他都在《西遊記續集》、《吳承恩與西遊記》都飾演「唐僧」一角。在30年前遲重瑞與500億的女富豪陳麗華結婚後便淡出幕前，同是這是他登上榜首原因。

有傳二人相相識於1988年，當時陳華麗經人介紹，二人一見如故，便陷入愛情世界中，雖然陳華麗曾有過一段婚姻，年紀也比他中11年，但遲重瑞也絲亳不介意，更是女方主動公布戀情，開始時候遲重瑞被指「食軟飯」，但經過三十多年，二人還是相當恩愛，外畀這種說法消失。

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