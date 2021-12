無綫處境喜劇《愛.回家之開心速遞》中,有「大小姐秘書」Mandy之稱的謝芷倫宣布結婚。她今日(27/12)突然在Instagram上貼出與新婚老公的合照,並寫道:「Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me. 」(多謝你完美了我的生命,你是神給我最好的禮物。)留言處更得到不少網民祝福。

「大小姐秘書」Mandy(謝芷倫)結婚。(IG@jan.tse)

