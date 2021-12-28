聲夢學員Band房積極排練　做足準備與過萬觀眾熱鬧迎2022

「聲夢維港Party Together演唱會2022」將於1月1日晚在中環海濱活動空間舉行，聲夢傳奇學員及星夢歌手合共28位人氣歌手會出席該活動，到時會與現場逾萬位觀眾熱鬧慶祝2022新一年，而冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及蔡愷穎（Lolita）昨晚（27日）便到Band房綵排。

Archie透露屆時將演唱3至4首合唱歌及1首獨唱歌，坦言每次演出都有壓力，所以幾乎每次演出都會特登請唱歌老師幫忙練歌，今次也不例外，為了1月1日演出，他已跟老師練了兩、三星期，態度認真又專業。Archie開心表示全部家人都會來捧場，在被問到在家人面前演唱會否有很大的壓力，他即笑言：「唔會啦，我會當佢哋係觀眾，而且我日日喺屋企練歌都走晒音，家人都已聽慣，最鍾意係屋企浴室練歌，好Feel啲，而且浴缸回音大，再加上水滴聲，會以為自己唱得好好，自我感覺良好，上到台信心都大啲，哈哈！」

Rock和Lolita則表示自己是首次在演出中慶祝元旦，相信今個新年將會非常難忘，將首度在台上表演邊彈琴邊唱歌的Lolita說：「本身1月1日是好朋友生日，以前12月31日都會同好朋友倒數慶祝生日，但今年在要在家練習，唯有依家公開向呢位好朋友預早講聲生日快樂啦！」而Rock則指自己首次被朋友飛甩：「以前每年除夕，全班朋友都會一齊倒數，但今年要綵排，俾朋友飛起，TVB一早已俾咗心理準備，要預咗新年及所有節日都不會有假放。」

「聲夢維港Party Together演唱會2022」會有28位表演歌手參與， 屆時HANA菊梓喬、吳若希、JW王灝兒、胡鴻鈞、吳業坤、鄭俊弘、譚嘉儀、谷婭溦、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、冼靖峰等等的歌手將會出席。