Kay開場時手持白色花。(梁碧玲攝)

《MOOV LIVE謝安琪》今晚(29/12)在會展Hall 5BC舉行,是Kay事隔兩年重返舞台。演唱會在晚上8時30分展開,一開始Kay手持一束白花在鋼琴伴奏下演唱《Wildflower》,隨後再與獨立音樂人Olivier Cong(江逸天)合作,在《Seven Steps to be Happy Again》和《開到荼蘼》後,不但帶來14年前的sidetrack《開卷の樂》,隨後二人再與女子樂隊FIESTER合唱2009的《直角等於三角形》。

Kay與Olivier Cong合作,重新演繹兩首經典《開卷の樂》和《直角等於三角形》。(梁碧玲攝)

這次Kay以人生不同階段出發構思歌單,上一段以「否定」為主題,下一段則以澎拜Band sound抒發「怒氣」。FIESTER帶來自己的作品《形意標籤》後,再與Kay合唱《Call me when you are Sober》。及後Kay再帶來《字裡行奸》及《勢不兩立》。

FIESTER與Kay合唱《Call me when you are Sober》。(梁碧玲攝)

FIESTER主音Alison在觀眾面前展示,女生也能Screaming。(梁碧玲攝)