Coffee林芊妤囝囝肉緊攬實B女唔放手　叫媽媽生多個：你生啦！

林芊妤（Coffee）3年前誕下兒子翟德彥（伯伯），Coffee一直都希望多添幾個小孩，望能與兒子作陪。其實Coffee在今年4月已經懷上第二胎，卻不幸流產，對此事感到自責不已，好在她最後能走出陰霾，打算好好休養身體再進行二胎計劃。不過伯伯作為媽咪的小甜心就同Coffee一樣，想有多個弟妹。

Coffee林芊妤懷第二胎意外流產 自爆後悔為老公打疫苗

日前（18日），Coffee在Instagram上分享去朋友家發生的趣事。影片中，Coffee同伯伯講：「可唔可以抱走BB」，伯伯聽到即刻抱住BB女話：「我㗎！」，BB女的哥哥都走過來想抱一下，Coffee就問兒子：「BB係咪你㗎？」兒子就抱緊BB，不想哥哥抱走。就連媽媽Coffee想抱一下，兒子都拒絕了，還在媽媽面前親了BB一下。Coffee見到就問：「你想唔想自己生番個？」伯伯即刻話：「你生啦！」就算Coffee重複問多次，伯伯都是回應：「你呀！」在文中Coffee表示：「佢全晚真係抱到實一實，見到佢對BB女嘅愛真係滲晒出嚟！好啦，為咗你，我哋真係要努力啲啦下。」

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不少網民看到都表示好好笑，有人指伯伯終於開綠燈，Coffee表示：「呢個綠燈其實開咗好耐！」、「大佬出到聲做細嘅點都要做嘢嘅！」不過有網民擔心Coffee會有好大壓力：「萬一下一個係男仔，彥彥都係咁開心？」Coffee就回復：「我唔會理架其實，我生仔又唔係為咗佢，為咗我自己咋嘛！」

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