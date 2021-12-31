50歲湯寶如直認曾微整型　爆14歲仔性向成疑：佢好鍾意Anson Lo

現年50歲的湯寶如，近日擔任陳志雲網上節目《Stephen．傾》嘉賓，直認自己曾微整型，又透露14歲兒子踏入青春期開始對性有好奇心，直言：「其實我唔介意佢性取向係咩。」

湯寶如兒子專注力不足 讀名校感壓力：同我講唔想再食嗰啲藥

湯寶如入行30年，參加第九屆新秀歌唱大賽入行，一頭短髮好爽朗。（IG：@karen_tongpoyu）

湯寶如入行30年，參加第九屆新秀歌唱大賽入行，她指當年無綫（TVB）要求她加入藝員訓練班，一個月的底薪3,200元，騷錢另計，她說：「我上咗一堂就冇上，因為我唔鍾意做戲，我唱歌，點解要入藝員訓練班？我好迷失。」繼而加盟寶麗金。陳志雲談及湯記今年踏入50歲，她笑說：「女人去到55歲之後，唔係話冇價值，係會冧（倒塌），我驚會冧囉！」陳志雲問她：「你驚邊部份冧呀？」湯記坦言很擔心面部的肌膚鬆弛，同時透露有美肌：「我打過BOTOX，因為睇相佬話我眉心有痕嗰度，做事會不成，所以佢叫我打BOTOX，打走佢（痕），咁就會好啲，而家冇喇！」

湯寶如直認自己曾打botox。（影片截圖）

湯記提到14歲兒子踏入青春期有不同好奇，揚言絕不介意兒子鍾意男仔：「有一日我望到個仔睇AV，咁我問佢係咪好奇？個仔就答我『冇乜嘢﹗男女都睇下』，佢應該喺迷惘階段。其實我唔mind個仔嘅性取向，只要話我知鍾意男定女，不過我覺得佢未係好知自己點，哎呀﹗佢好鍾意MIRROR嘅Anson Lo（盧瀚霆），反問我『你唔覺得Anson Lo好靚仔咩？』」陳志雲問湯記知唔知兒子性向？湯寶如坦白咁答：「我覺得佢偏向鍾意男仔多啲嘅，幾好吖！我冇所謂㗎，佢天生係咁就係咁，當中有愛就OK，我唔介意佢鍾意男仔定女仔！」陳志雲大讚湯寶如是一個開通媽咪，湯寶如搞笑反問：「乜唔係咁嘅咩？」陳志雲笑問湯寶如：「你個仔介唔介意被你爆佢對性方面好迷惘㗎？」湯寶如秒答：「佢唔介意！」

湯寶如指之前撞破14歲囝囝睇AV。（IG：@karen_tongpoyu）