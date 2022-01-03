三台收視報告│170萬人等睇鍾嘉欣封視后 ViuTV跨年騷收視8.5

《萬千星輝頒獎典禮2021》收視非常理想，直播收視26.3，如果鍾嘉欣攞視后可能仲高。

逢周一又到《三台收視報告》時間，日期為2021年12月27日 至 2022年1月2日 ，上周兩台節目精彩，大家都有除夕倒數節目外，ViuTV上周六(1日)直播叱咤樂壇頒獎典禮，而TVB上周日(2日)就有《萬千星輝頒獎典禮2021》，收視結果相信兩台都非常滿意，《萬千星輝頒獎典禮2021》直播收視有26.3，跨平台直播收視平均27.6，最高29.1，如果以1點收視為觀眾人數64,970，最高峯有1,890,627人收看，而《萬千星輝頒獎典禮2021》最高收視一刻，是曾志偉、劉丹揭曉及頒發「專業精神獎」予得獎者馬慶豪，竟然不是林夏薇爆冷擊敗鍾嘉欣奪得視后，著實令人意外。

《叱咤》開騷搶唔到《開心速遞》客源

而ViuTV 上週五(31日) 《香港跨年倒數演唱會》直播收視為8.5，而《叱咤樂壇頒獎典禮》就有10.3，兩個節目都有MIRROR元素，而當ViuTV播叱咤期間，TVB就以《開心速遞》及電影《拆彈專家》引戰，收視分別有17.5及16.9，如果對比上週六《開》劇時段收視17.1，《開心速遞》面對叱咤挑戰，收視竟然不跌反升。如果單以時段計算，証明喜歡在電視追看《開心速遞》的觀眾，沒有因為99台播《叱咤》而轉台，反而ViuTV就多了觀眾以電視收看《叱咤》(因為一直有指ViuTV客群，愛以跨平台收看)，如果對比前周六(12月25日)ViuTV 20:00播放的是周雅霏、李星熲主持節目《Ayubowan斯里蘭卡》收視1.6。

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