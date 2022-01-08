張敬軒嚴選遮遮早餐頭三位　「輻射魚」榜上有名：佢有構圖

澳門YouTuber加蔥日前邀請張敬軒上《今日R.I.P》接受訪問，軒公作為「早餐界KOL」，話題就當然離不開工人姐姐（遮遮）與她精心炮製的早餐。被問到最愛早餐頭三位，軒公就嚴選印象最深刻的早餐包括雜錦麵包籃、蒸粟米以及「輻射魚」，他笑言遮遮的早餐是他的快樂泉源：「我又笑到Gap Gap聲，大家又笑得咁開心。有時令到觀眾開心，其實就係咁簡單。」



加蔥日前邀請張敬軒上《今日R.I.P》接受訪問，軒公作為「早餐界KOL」，話題就當然離不開工人姐姐（遮遮）與她精心炮製的早餐。（影片截圖）

軒公提到最初十分欣賞遮遮煮的白粥，可惜卻持續吃了一個月，疫情期間朝夕相對發覺她煮的餸菜非常單一：「我同佢講今日想食多士，佢就由今日開始每日都係多士，同埋食晒樽果Jam為止。」隨後軒公提出要求，例如像酒店一樣的麵包籃，翌日他非常期待以為有豐富早餐：「點知佢分別裝開啲麵包，仲有啲牛角包烘到黑咗。」

「輻射魚」。（IG/ @hinscheung）

被問到最愛早餐Top3時，軒公就嚴選雜錦麵包籃、蒸粟米及「輻射魚」：「我哋兩個啲溝通以為靠默契，好明顯我同佢冇默契。好趕時間，佢整嘅嘢就最花時間食，有日同佢講我趕時間，以為佢會包好畀我拎走。唔係囉，係一碟粟米砍開一嚿嚿，佢嘅概念係我已經幫你慳咗時間，起碼唔係一支咁刨。『輻射魚』就魚同菜放同一碟，佢有構圖，條魚好似喺水草度游，所以我叫佢做『着草失敗的魚』。」

遮遮的早餐成為軒公快樂泉源外，亦為網民帶來無限歡樂，不過遮遮的女兒亦看到相關帖文：「佢個女應該有Follow我，但打咗好多廣東話可能睇唔晒，但佢可能知道我話緊佢（遮遮）。我有一晚返到屋企，佢問阿Sir你係咪唔滿意我煮嘅嘢食，我話唔係，好滿意，你唔好改。啲早餐我又笑到Gap Gap聲，畀佢睇下大家又笑得咁開心。有時令到觀眾開心，其實就係咁簡單。」軒公透露遮遮最近去了上家政班，更為他帶來全新菜式擔擔麵。

點撃重溫「遮遮」的早餐日常：