現年27歲的曾樂彤不時在社交平台大曬長腿,今日(8日),她一改風格轉露纖腰並寫着:「這個星期的計劃突然變卦,但沒關係,將本身要喺屋企做嘅嘢做曬先。The best is yet to come」。不過網民的焦點卻落在曾樂彤的低腰牛仔褲上,事關她外露半條內褲,不少人大讚有型特別,亦認為她走在潮流尖端:「原來底褲要這樣穿搭,學到嘢」、「Fashion Queen」。



網民的焦點卻落在曾樂彤的低腰牛仔褲上,事關她外露半條內褲。(IG/ @tsangloktung)

