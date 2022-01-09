C君爆Bob私下嘲某男星戴黑超扮嘢　口形太明顯開晒名消音都無用

由無綫J2台創意總監C君，聯同農夫拍檔陸永、以及林盛斌（Bob）和麥美恩（Mayanne）一起主持的J2特備節目《各位觀眾4條傾》最新一集，四人齊齊大談各大型頒獎禮的趣事，期間更不斷爆料。C君笑Bob一直好重視自己大合照的企位，於頒獎禮綵排上又會留意歌手們有沒有戴黑超，C君說：「佢話：『呢個已經唔認得個樣呀啦，仲戴咩黑超...」陸永即笑指Bob有本簿仔記低那位藝人有戴黑超，C君更扮Bob：「哦，原來呢個叫XXX！」Bob的意思是該人即使除下黑超都不認得是誰，雖然XXX的名字被節目組用「嘟」聲消音，但因當時正是C君的Close up大頭鏡頭，嘴形當場出賣了他，可以看得出他口中所說的男歌手是伍富橋。C君其後重申自己認得出XXX，只是Bob不認得對方。

四位主持大談頒獎禮趣事。(節目截圖)

農夫又指以往在某台得獎，Bob不旦沒鼓勵他們，更嘲諷在該台得獎等於沒得獎。他們還爆出頒獎禮背後的一些笑料，C君說：「我哋年年去好多時都係坐，不停睇人上台攞獎，冇嘢做就頂多同隔籬傾吓偈，但又唔可以太大聲，因為要莊重尊重番個大會。結果嗰個單位冇嘢做到係攞個飯喺度食！」陸永說：「傾吓傾吓一望，嘩，叉雞飯，你望住佢，佢心態係：『乜你冇帶咩？』咁樣！我哋被佢啟發咗嘅！」

C君爆有人在頒獎禮台下食飯盒。(節目截圖)

兩人繼續爆料指同年最爆一次是影大合照時，有人擅自調位：「有個人頭四排都冇資格，排到第六行，呢個人慢慢行到去第五行，場務見到就鬧佢叫佢上番第六行，個場務一行開，佢又行落第四行，返嚟再鬧，到真正影大合照時，佢係企喺陳奕迅隔籬，咁先叫做勁！」他們更將該人的名字寫在白紙上，Bob和Mayanne看後都大表驚訝。

陸永又爆出另一單笑料指有次在音樂頒獎禮的綵排舞台，看見沿路有燒焦的黑色物體，於是便一直沿住地面的殘留物追住去睇：「追到去一個歌手度，發現佢對鞋溶咗喎！佢越行越矮，佢係著好厚嘅鞋，仲要唔係溶晒兩隻鞋，搞到高低邊。」陸永表示事主是男的，當他一寫出人名，Bob看完即場噴水大笑。