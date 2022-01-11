53歲張敏出山與王晶相隔28年再度合作　零濾鏡真實狀態震驚全網

現年53歲的張敏當年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎，她更成為不少人心目中的女神，不過她在2003年息影，直至2017年宣布復出。她於90年代當紅時曾與王晶導演合作無間，拍下不少經典的電影，相隔28年後，兩人近日終於再度合作。兩人接受傳問時大談今次合作感受，張敏在零濾鏡下狀態絕佳，皮膚白滑，風采依然，獲一眾網民大讚她又靚又有仙氣，不輸同片的新一代晶女郎雲千千。

張敏當年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎。（劇照）

張敏最近參與了內地綜藝節目《導演請指教》，節目組更邀她參演王晶執導的短片《客棧》，即時勾起了網民的集體回憶。張敏在微博上分享照片，並留言表示：「感謝騰訊及節目組的邀請，感謝導演@小弟王晶 ，通過這部《客棧》讓我們重逢在此。幾十年沒有演戲，這次和王晶導演再度合作感慨頗多，好像我們昨天還在一起拍戲，二十八年前合作時的場景還歷歷在目。多年之後再次回看這部短片，相信會是我們之間一個很好的紀念。同時也非常開心能和@蒲巴甲 @我是雲千千 兩位優秀、認真的年輕演員合作，拍攝過程很愉快。最後，希望大家喜歡我們的故事。」

王晶也有分享是次拍攝感想，並寫道：「這次與張敏再度合作，沒想到還是會像以前一樣默契，幾乎沒有分開很久的感覺，有些老友相聚是坐在一起喝頓酒，但我想用這部短片記錄，應該會更開心吧，也算是彌補了《倚天屠龍記之魔教教主》沒能拍上續集的遺憾吧。」而在宣傳片中，張敏與王晶以廣東話交談，張敏問王晶她的化妝是否OK，王晶稱現在不適宜濃妝，且可以調色，怎麼調都可以。張敏即笑言：「咁你都幫我調色啦。」王晶即說：「可以呀。」

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