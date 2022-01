何雁詩與鄭俊弘疑似榮升準父母﹗(IG:@Honganc)

膽粗粗參加第一屆《超級巨聲》,何雁詩(Stephanie)16歲就簽約入行,至去年7月與TVB結束12年合作關係。Stephanie在TVB最大得著應該是認識到老公鄭俊弘,二人經歷多個難關後終修成正果,更疑似榮升準父母﹗

何雁詩鄭俊弘補辦婚宴熱鬧情況:

1月11 他們兩夫婦上載同一條自彈自唱短片,由鄭俊弘彈結他Stephanie則抱住愛犬唱歌,獻唱的《Dear Little One》由Stephanie親自填詞,內容溫馨充滿愛非常治癒,最引人注目是二人寫上:「Guess what?????Dear Little One (a journal by me)」加上近日Stephanie一改以往貼身衣著,改以鬆身衫裙加平底鞋示人,令大家估計是憑歌寄意公布懷孕消息,藝人好友都紛紛送上祝賀,連好友吳嘉禧(Cheronna)亦笑指:「Mammy Daddy I like Money」

何雁詩與鄭俊弘獻唱這首歌疑公布好消息。(IG:@Honganc)

