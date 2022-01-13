50歲王菲前夫李亞鵬娶細19年女友　彝族新妻係超模比賽冠軍

歌手天后王菲前夫李亞鵬年屆五十，前年被爆有一位細19年的四川彝族女朋友海哈金喜，穩定拍拖兩年，近日有內地傳媒發現，李亞鵬與海哈金喜影婚紗相，李亞鵬更向朋友展示無名指上的婚戒。

據報道李亞鵬全套黑色西裝襯蝴蝶結，與朋友在路邊傾偈時展示婚戒，又分享用手機影低的結婚相。新娘子海哈金喜換上白婚紗在室內等候，當日影到夜晚才離開。有網民留言問李亞鵬「聽說你結婚了」，結果得到本人回復：「别嚷嚷了，看見了。」未有承認又未否認。

上年新年李亞鵬陪海哈金喜返四川過年，當時有片段流出兩人擁抱唱歌，被指向女方家長提親。今年31歲的海哈金喜來頭不少，還曾獲得第61屆世界小姐中國區總決賽超模單項賽冠軍，是專業模特兒及演員，曾在《那年花開月正圓》飾演吳家東院的丫鬟夏蓮。

點擊下圖觀看李亞鵬和女友的最新合照：

+ 6

同場加映：周子揚強調與陳楨怡是真愛 直認女方未與男友分手已在一起

點擊睇Celina生日以及其他靚相！