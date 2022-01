現年33歲的謝芷倫 (Jan) 於無綫處境喜劇《愛.回家之開心速遞》中飾演大小姐秘書Mandy一角,成功入屋,可是她的角色已於年前跟大家告別,令不少劇迷都十分掛念她。上月(27/12)Jan突然在IG宣布結婚, 她post了她與新婚老公的合照,並寫道:「Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me. (多謝你完美了我的生命,你是神給我最好的禮物。)」獲得一眾網民的恭賀和祝福。

「大小姐秘書」Mandy(謝芷倫)結婚戴巨型金鐲,超豪氣!(IG@jan.tse)

日前Jan就先後於IG出了多個post,分享了她與老公的pre-wedding靚相以及Big day當日的出嫁片段,大曬幸福,晚裝造型性感迷人。相中可見她的婚紗十分之漂亮,裙襬營造出波浪的效果,散發出一種浪漫又奢華的氛圍。不過要數最搶鏡的,就當然是她隻手戴着的龍鳳手鐲,她戴了六對龍鳳手鐲,又粗又大對,幾乎要戴到上手臂,相當貴氣。