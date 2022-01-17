「最豪YouTuber」雪姨唔介意伴侶搵錢少過佢︰追得我已經好有勇氣

由楊詩敏（蝦頭）與連詩雅（Shiga）主持網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請到有「富貴KOL」之稱的著名YouTuber雪姨（Sharon Yung）做嘉賓。雪姨平時會拍片帶大家睇樓，她在前年以950萬現金「一炮過」購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居，送給媽媽作養老安樂窩，成為網民一時熱話。網民不時會笑稱「雪姨，我不想努力了」，雪姨今次上節目講到自己的擇偶條件，原來真的是靚仔和body最緊要，即使沒錢也沒所謂？



Shiga和蝦頭都笑言︰「雪姨，我不想努力了。」（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

雪姨最近以逾3000萬買下實用面積2400呎的北角半山豪宅，幾乎一年開箱豪宅一次，絕對是城中「最豪華YouTuber」。她曾透露自己公屋出身，6歲那年父母離異，與母親相依為命，所以在單親家庭長大，今日所有靠自己白手興家。雪姨曾拍片分享致富之道， 除了買股票之外，她空閒時間寫blog分享扮靚心得，算是初代的KOL，有生意頭腦的她看中這行的發展潛力，開設經理人公司，招攬YouTuber齊齊搵銀。雪姨目前坐擁8間公司，生意涉及多個範疇，更與陳凱琳合作做生意。今次在節目《絲打圍爐》中，雪姨直言做生意是自己的興趣，「其實我個人冇乜特別興趣，我淨係鍾意做生意。」做生意成為興趣一種，的確厲害，可能就是這種正面的思維令她愈搵愈多。她憶述是6、7年前開始對做生意有興趣，當年流行做beauty blogger，寫一篇文可能有300至500元收入，成立第一間公司正正是為了報那500蚊收入的稅。

雪姨表示︰「如果佢冇乜錢，但係佢好愛我，其實我覺得我真係好OK嘅。」（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

+ 10

雪姨出名富貴，但她不介意男朋友搵錢比她少，她說︰「總之係我鍾意就得啦，冇乜嘢，最緊要係佢自己搵到，佢能夠生活到，咁已經OK。（個底線係唔可以你養佢？）係啊，佢一定要有獨立嘅能力。（如果佢介意？）佢追得我已經好有勇氣㗎啦，其實真係有勇氣㗎。」她解釋有勇氣是因為要預期二人的事情可能「畀人攤晒出嚟」，大概是因為她也算是半個藝人，另外是因為賺錢方面，她的收入也較浮動，做生意也有旺、淡季之分。Shiga也笑言平時男仔追女仔可能送花送禮物仔，追雪姨不能要送車、送樓。

雪姨和陳凱琳是生意拍檔。（IG@snowqueenhk）

雪姨表示例如自己買一個靚手袋，「你而家大概都係開心3至5秒左右，其實就冇乜感覺，都係一樣死物。」可見錢在她眼中已不是一樣會帶來真正快樂的東西。主持問她如果有個男仔追她，好愛她但沒有錢的，雪姨秒答︰「我OK㗎！」她之後說︰「如果佢冇乜錢，但係佢好愛我，其實我覺得我真係好OK嘅。」主持再問如果要養對方呢？她答︰「咁就真係未必得」，她又說︰「我揀得佢做男朋友，一定要喺某一個範疇我好欣賞佢，好有才華。」Shiga表示藝術家通常收入不多，雪姨即刻說︰「或者係睇準佢嘅才華，不如我入股落佢間公司度，幫佢將間公司搞大佢！」即時令兩位主持哄動，笑說︰「雪姨，我不想努力了！」蝦頭表示︰「我好想做佢男朋友。」非常搞笑而雪姨直言︰「其實我哋呢啲真係好易氹好易追！」

雪姨上年再豪擲逾3000萬買北角豪宅。（YouTube影片截圖）

點撃下圖逐格睇豪宅：

+ 27

主持再向雪姨逼供，如果一個男人好有錢但又肥又醜，另一個就外表滿分，但沒有錢，她會揀誰？她聞言立即說︰「咁梗係要冇錢啦！冇錢都過啦，靚仔同body係最緊要啊！」雪姨講到因為自己是在單親家庭長大，可能因為這個原因，即使是拍拖也喜歡擔當照顧別人的角色，例如會常常提點、關心對方，「even係簡單到屋企嘅水電煤，或者租，所有嘢都唔使煩心，等我嚟搞啦，我係會照顧晒，我鍾意做照顧者，仲好過畀錢留低個男人，你令到佢生活上不能沒有你。」

雪姨真的好有生意頭腦！（IG@iamsnowwhitewhite）

後來她們大玩遊戲，要講真話，雪姨要答「身高 年紀 愛好 性格 每年收入」的理想型條件，雪姨最喜歡的是藝術型男生，最好是擅長彈琴、唱歌、畫畫，會吸引到她。她理想型是身高175cm，年紀比她小一點，25至26歲，性格外冷內熱。Shiga問如果對方是可以自立，但其實是住劏房，雪姨又OK嗎？雪姨激動的說︰「如果佢真係住劏房，但係佢真係好靚仔，body好好，算啦！我租畀佢啦！我租埋畀佢！」之後又講笑說︰「你淨係幫我煮飯，你唔使交租啦，喺屋企照顧我啦。」