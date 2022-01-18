Elsie染陰陽頭扮Marf勢入COLLAR？　改藝名「馬虎」本尊都讚可愛

叱咤903的電台節目《Bad Girl佬》主持人呂珮琳（Elsie）在Instagram上分享自己參考女團COLLAR成員Marf的新造型，將瀏海染成陰陽頭的她配上上揚的眼線及高飽和度的服裝，居然與Marf有幾分相似！而Elsie則在帖文中指自己這次的造型打扮是拍檔阿正（黃正宜）的主意，為此甚至找來髮型師、化妝師，而阿正就擔當攝影師。Elsie又分享：「同正姐出盡奶力，淨係漂一執頭髮都漂咗三個鐘…影相擺pose對我嚟講都好難，最後真係搞足大半日。」之後Elsie甚至公布自己的新藝名：「我係Dollar嘅Marfu馬虎」，阿正就入戲太深表示：「我就知自己冇簽錯人！」非常好笑，而Marf見到Elsie的新造型後都大讚：「你呢個造型好可愛！」

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