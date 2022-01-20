一起走過｜盧惠光澄清當年冇被成龍炒魷：有問我跟唔跟佢上北京

盧惠光日前帶同大仔盧俊諺（Jacky）及細仔盧俊希（Jovan），接受港台《一起走過》楊紹鴻、寶珮如訪問。（影片截圖）

七屆拳王盧惠光多年來拍攝無數電影，動作影星硬漢形象深入民心，但原來他竟曾被騙到菲律賓拍三級片﹗他接受訪問時憶起當時情況仍相當有火：「有部戲被人賣豬仔，去到又話做男主角，但原來係拍三級片，喺菲律賓拍到自己喊咁滯。」

在電影《古惑仔》系列中飾演「太子哥」的盧惠光曾是80年代的香港拳王，他於1998年與前亞姐黎淑賢（Bonnie）結婚並育有兩子。（IG/ @kenlow_1）

盧惠光日前帶同大仔盧俊諺（Jacky）及細仔盧俊希（Jovan），接受港台《一起走過》楊紹鴻、寶珮如訪問。被問到從影多年來經驗，盧惠光說：「有部戲被人賣豬仔，去到又話做男主角，女主角又好靚，但原來係拍三級片，費事講戲名……喺菲律賓拍到自己喊咁滯。（要鏡頭前「露股」？）要我露？我老虎蟹都唔露，話剝低少少見pat pat得唔得？嘩，大佬，點見呀，激到我……唔係話拍呢部戲唔開心，你要同我講真話，喺香港睇女主角張相係ok，話喺韓國選美得過第三。我唔係講笑，去到現場見佢篤起隻脚，啲腳趾『裙晒邊』，好似啲人耕完田，我直頭講粗口，問導演係咪玩我先？話呢場戲你嚟做啦……見到啲腳邊黑鼆鼆，我點攬住隻腳上嚟做戲？跟住我攞電話畀導演睇相，話我唔係詐你型，我都要做，但要我剝晒就唔做。」翻查紀錄盧惠光90年代拍攝過最少2套三級電影《慾海花》和《機密檔案之致命誘惑》。

盧惠光除了拍攝多套動作電影，原來曾被騙去拍三級片。（IG：@kenlow_1）

提到大仔的英文名叫Jacky，同成龍的英文名Jackie同音，盧惠光搞笑說：「Jacky幾好聽呀……有次一齊食飯我特登鬧佢，我好大聲嗌Jacky講埋粗口。跟住大哥就問咩事，我話唔係叫你，係叫我個仔。」入行以來盧惠光與成龍合作無數電影，但2009年遭成龍公司遺散，他回應指：「又唔可以講『炒魷魚』，呢度要澄清係解散。嗰時可以講係人生低潮，直頭低到係黐地下，供樓、讀書又要交學費，銀行供樓要幾萬蚊息，點供？打開銀行簿剩番好似夠一半供樓，就喺嗰時佢（楊紹鴻）叫我入亞視拍兩部劇，收咗張20幾萬支票，解決咗好多嘢。（被人「解散」很無奈？）因為當時搞離婚，公司又上晒北京，佢（指成龍）有問我跟唔跟佢上北京，我第一句乜都冇諗就話唔上，我要睇住兩個仔，話我上咗去兩個仔冇人睇，唔上就冇嘢講，就搵人傾解散，冇咩特別，又唔係話炒你魷魚。」

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